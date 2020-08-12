“人权牌”凸显“美式双标”（钟声）

中国人民早已认清蓬佩奥之流所标榜的虚伪“良心”的真面目。中国坚定不移地走好自己的路，集中力量办好自己的事，就是对那些阻挠中国发展壮大者的最有力回应

一段时间以来，美国国务卿蓬佩奥之流毫无底线地疯狂造谣，不断对中国新疆和香港事务说三道四，还阴险地给中国企业正常开展业务贴上“为侵犯人权提供物质支持”的标签。然而世人早有明断，蓬佩奥之流惯用对外散布谎言的泼脏水伎俩，以图遮掩美国社会痼疾、推卸国内治理不力之责。殊不知，在正义的阳光下，他们往自己脸上涂抹的“人权”脂粉越厚，越落得虚汗狂流满脸花的丑陋下场。

美国一些政客出手的“人权牌”早就是臭名昭著的“美式双标”代名词。当下，美国新冠肺炎确诊病例超过500万、死亡病例超过16万，美国人民生命权和健康权正受到极大威胁，而美国一些政客对此麻木不仁的表现令世界震惊。英国《独立报》指出，美国一些政客总把人权挂在嘴边，却忽视自身的人权义务，对人民生命公然漠视。疫情中非洲裔美国人的死亡率达到白人的2.5倍，暴露出美国长期存在的种族不平等问题。在密歇根州，黑人居民仅占该州总人口的14%，新冠肺炎死亡病例却占39%，该州州长惠特默近日直言，疫情“已经证明并凸显了由系统性种族主义造成的这些既有不平等的致命本质”。美国警察暴力执法导致乔治·弗洛伊德死亡，联合国人权理事会第四十三次会议通过决议，强烈谴责美国执法机构继续对非洲人和非洲人后裔实施种族歧视和暴力行为。正如美国《政治报》网站评论指出，在人权问题上，人们越来越多地将重点放在作为“恶棍”而不是“英雄”的美国身上。

国际有识之士早已指出，美国作为“世界历史上最好战的国家”，造成了数千万民众为逃脱美国对外干涉政策导致的“地狱”而流离失所。美国至今仍未批准包括《经济、社会及文化权利国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》等核心国际人权公约。2018年，美国退出联合国人权理事会。今年，美方在新冠肺炎疫情全球蔓延之际宣布退出世界卫生组织，拿到了国际舆论所批评的“背叛人类”的名头。世人要问，当美国一些政客对那些“不能呼吸”的本国公民都没有最起码的人权关怀时，蓬佩奥竟然还在大言不惭地声称“保护人权是一个国家的良心”，如此强烈的反差，恰恰为蓬佩奥之流在人权问题上的“虚伪和双重标准”作上了最好的注脚。

必须指出，美国一些政客一味奉行双重标准，动辄把“人权”作为打压他国的政治工具，已完全背弃人权宗旨。国际危机研究组织总裁罗布·马利直言，美方“在促进人权方面言行不一”，“人权似乎纯粹被其当作交易货币”。美利坚大学人权史学家萨拉·斯奈德对美国一些政客在人权问题上毫无国际信誉深感失望，批评他们“拒绝接受美国需要切实履行人权义务并遵守国际协议的主张”。

美国一些政客针对中国大打“人权牌”的邪恶居心，早已是世人皆知。美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇指出，他们的论点“都是由阴谋论和缺乏基于事实的分析构成”。美国卡内基国际和平基金会高级研究员史文指出，蓬佩奥的言论是“一种政治机会主义加意识形态狂热”，“他是美国有史以来最差的国务卿之一，他自己每天都在用言行证明这一点”。英国《卫报》刊文指出，蓬佩奥是“一个十分危险的人”，“他正在助长偏见、恐惧以及分裂”。

人民幸福生活是最大的人权。在中国共产党的带领下，中国的人均国内生产总值从40多年前的不到200美元增长到如今1万多美元，8亿多人彻底摆脱了贫困。在抗击新冠肺炎疫情过程中，中国坚持人民至上、生命至上，尽一切可能维护人民的生命权和健康权。在新疆，中国坚定不移打击暴恐势力、分裂势力、宗教极端势力，努力推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定。在香港，中国依法打击极少数危害国家安全的违法犯罪行为和活动，恰恰有利于保障香港绝大多数居民的安全和依法享有的各项权利和自由，维护香港繁荣稳定。中国已批准或加入26项国际人权文书。在真相面前，美国一些政客用谎言抹黑中国人权状况的任何企图都注定是徒劳的。

中国人民早已认清蓬佩奥之流所标榜的虚伪“良心”的真面目——打着“人权”幌子粗暴干涉中国内政，举着霸权大棒企图遏制中国发展。中国人民自有主心骨。中国坚定不移地走好自己的路，集中力量办好自己的事，就是对那些阻挠中国发展壮大者的最有力回应。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 03 版）

(责编：曹昆、马昌)