外交部：美方与其机械重复“甩锅”中国 不如集中精力抗疫 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在8月11日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国全国广播公司（NBC）记者获准进入武汉病毒研究所，并对该所所长与中国科学院武汉分院院长进行了采访。美国国务院发言人奥特加斯10日发推文称，8个月后武汉病毒所仍谜团重重，NBC是第一个获准进入武汉病毒研究所的独立媒体，他们有什么表现？他们只是机械重复中方宣传，没有追问事实。她还称，中国共产党更喜欢保全面子而不是拯救生命。中方有何评论？

赵立坚：恕我直言，美方个别人的表态，并不令人意外。因为他们对于“事实”向来是有自己所谓的“定义”的。在他们眼里，只要能攻击抹黑中国，谎言即事实。

关于武汉病毒研究所管理和研究等情况，中方科学家已多次接受媒体采访，从专业角度介绍了情况。没有任何证据支持新冠病毒来自实验室的说法，这是事实，是非常清楚的。说到事实，我们倒真是希望美方能向媒体开放德特里克堡基地，就美海外200多个生物实验室等问题公开更多事实，请世卫组织专家去美国开展溯源调查，让美方也有机会说明真相，给美国人民和国际社会一个交代。

至于美方发言人提到“保全面子而不是拯救生命”，美方应该反躬自省。中国共产党坚持人民至上、生命至上，中国政府交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验，这与美国政党的“政治私利至上”形成鲜明对比。美国当前新冠病毒确诊病例已经超过500多万，死亡病例超过16万。与其机械重复“甩锅”中国，集中精力抗击疫情、拯救生命才是美方真正应该做的事情。

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