原标题：美国已有超过38万儿童感染新冠病毒

新华社华盛顿8月10日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会联合发表的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过38万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染数据。数据显示，7月9日至8月6日，美国儿童感染病例从20万余例增至超过38万例，4周内增长了90%。美国各地对“儿童”的定义不尽相同，其中超过30个州将儿童年龄界定为0至19岁。

数据还显示，儿童病例占新冠报告病例总数的9.1%，每10万名儿童中有501人感染；儿童住院病例占新冠住院病例总数的0.5%至5.3%，儿童死亡病例占新冠死亡病例总数的0.4%以下。

美国儿科学会称，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但各州需要继续报告新冠检测、确诊、患者入院情况、不同年龄段死亡病例等详细信息，以便能继续记录和监测新冠疫情对儿童健康的影响。

对于近期美国儿童新冠感染病例快速增长的原因，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风对新华社记者表示，儿童感染病例主要集中在加利福尼亚州、得克萨斯州和佛罗里达州，这几个“重灾区”成人新冠病例激增，也导致儿童感染病例上升。此外，儿童感染病例上升还可能与青少年聚会活动较多以及学校复学等因素有关。

张作风表示，儿童新冠患者一般症状比较轻微，出现重症主要与肥胖、哮喘和其他疾病有关。

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