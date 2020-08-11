原标题：通讯：为了让他们早日喝上干净水——记中企承建安哥拉卡宾达供水系统工程

新华社安哥拉马伦博8月10日电 通讯：为了让他们早日喝上干净水——记中企承建安哥拉卡宾达供水系统工程

柳志 梁丽萍

8月5日一大早，安哥拉卡宾达省西芬布村一个新建的自来水取水点旁，村民亚妮达头顶着一个大水桶早早地排队等候。卡宾达自来水公司通知：西芬布村三个集中取水点于5日9时开始正式送水。

9时一到，透亮的自来水喷涌而出，等待取水的人群中爆发出阵阵欢呼声，每个人脸上都绽放出开心的笑容。一些孩子甚至脱了上衣，把头伸向取水台，痛痛快快冲起水来。

西芬布村位于安哥拉海外飞地卡宾达省马伦博市，目前有大约两千人居住在这里。由于水源缺乏，西芬布村村民世世代代从近一公里外的赤鲁昂古河取水，不仅辛苦，而且并不卫生。

中国铁建二十局集团安哥拉国际公司承建的卡宾达供水系统工程，给卡宾达省西芬布村村民带来了干净卫生的水源。

卡宾达供水系统工程是安哥拉在建最大供水项目，日供水能力5万立方米，覆盖卡宾达省92%的人口，建成后将使60万人直接受益。

“卡宾达毗邻刚果（金）和刚果（布），疫情输入风险较大。为了让当地人早日喝上干净水，我们克服疫情困难，让一些农村地区率先通了水。”中铁二十局卡宾达供水项目部经理董寿保说。

今年3月，正当卡宾达供水系统工程进入收尾阶段时，新冠疫情在非洲大陆开始蔓延。安哥拉政府宣布全国进入紧急状态，国家各项建设暂停，当地员工等待复工。

4月15日，中方员工复工。面对施工人员不足、物资设备采购渠道停止运行等情况，项目部通过内部紧急协调施工人员、物资设备，复工复产。“我们加班加点，顶着疫情风险铆劲儿干，只想让项目早日完工。”董寿保说。

保证施工进度的同时，还要打好疫情防控阻击战。

项目实行封闭管理，施工、生活物资储备必须满足至少三个月需求。项目部安排专人每日负责施工现场消毒清洁，先后组织五次疫情防控培训，并举行突发疫情和防恐防抢劫事件演练，提升大家应对突发事件的能力。

截至目前，施工人员无一人感染新冠肺炎。

5月底，安方员工复工，项目施工进度不断加快。

卡宾达省负责基建事务的副省长马里奇参观项目后说，该项目是卡宾达省“建设速度最快的工程”，“中国企业值得信赖”！卡宾达自来水公司董事长弗兰克说，这一项目是“重要的民生工程”，“中铁二十局的建设者克服重重困难，以精益求精的品质为我们展现了中国建设者的实力”。

“今年12月底，当地60万居民就将能用上自来水，彻底摆脱不清洁水源的困扰。”董寿保说。

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