人民网>>国际

综述：年轻人“放松警惕”或为加剧疫情传播因素

2020年08月11日15:36  来源：新华网
 

新华社北京8月11日电 综述：年轻人“放松警惕”或为加剧疫情传播因素

新华社记者

近期全球多地新冠疫情出现反弹态势，疫情发展的一个新特点是年轻人感染比例上升，在一些国家和地区甚至成为感染率最高的群体。

世界卫生组织认为，一些国家病例数激增原因之一是年轻人“放松了警惕”。该机构和多国专家警告说，年轻人也是新冠病毒易感人群，必须和其他年龄层一样严格遵守防疫措施，避免增加病毒传播的行为。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，美国累计确诊病例已突破500万例，且仍以每天数万例的速度增长。美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼对新华社记者说，近期美国新冠疫情的新特点之一是年轻群体感染数上升，尤其是有基础疾病的年轻群体患重症的风险很高。

《今日美国报》对美国17个州的疫情统计数据分析发现，自今年3月以来，这些州新增新冠感染者的平均年龄显著下降，截至7月初，40岁以下人群占所有确诊患者的大多数。

美国纽约州州长安德鲁·科莫7月下旬在记者会上说，最新统计数据显示，过去两周21岁至30岁人群在纽约州新增病例中所占比例持续增加，而该州其他年龄层人群新冠感染率则保持持平或有所下降。

加利福尼亚州洛杉矶县公共卫生局局长芭芭拉·费勒近日对当地媒体表示，从6月份到7月下旬，洛杉矶县30岁至49岁居民的新冠感染率增加了2倍，而18岁至29岁居民的感染率增加了3倍。

据媒体报道，截至7月22日的一周内，加拿大平均每天新增485名感染者，其中63%的人年龄不到39岁。报道援引加拿大首席公共卫生官谭咏诗的声明说：“最近的全国监测数据显示，20岁到39岁的年轻人在加拿大各年龄段中感染率最高。”

截至7月底，希腊全国所有确诊病例中，18岁至39岁的感染者占比31.6%，40岁到46岁年龄段的感染者占比42.2%。此外，日本、澳大利亚、德国、法国、瑞典等国新增患者也呈现年轻化趋势。

流行病学调查显示，所有年龄层人群对新冠病毒普遍易感，老年人和有基础疾病的人群感染后更易发展为重症，自疫情发生以来一直是重点防护对象。然而，为何年轻人目前成为新冠感染高发人群？

专家认为，这与年轻人热衷参加各种聚会活动、喜欢去酒吧等场所、容易忽视社交距离限制等因素相关。面对疫情长期化态势，在年轻人社交需求更强烈、感染后轻症和无症状比例相对较高等因素影响下，许多人对保持社交距离等防疫规定产生了“疲态”，这为控制病毒传播带来新挑战。

世卫组织总干事谭德塞近日在发布会上说，有证据表明“有些国家的病例数之所以激增，原因之一是年轻人在北半球夏季期间放松了警惕”。他警告说，“年轻人并不是不可战胜的”，“年轻人也可能感染，年轻人也可能死亡，年轻人也可能把病毒传染给别人”，因此年轻人必须采取和其他人一样的预防措施，以保护自己和他人。

澳大利亚国立大学医学院教授彼得·科利尼翁对媒体表示，年轻人是经济上、社交上受防疫“封锁”影响最深的人群，同时也是感染后受疾病影响相对较小的人群，现在最需要改变行为习惯的就是二三十岁人群。

年轻人感染数量的剧增最终可能使病毒传播至全社会群体。加拿大“全球新闻”网站援引加拿大圭尔夫大学教授爱德华·麦克比恩的话说：“如果我们开始看到年轻人群（感染）增加，毫无疑问，它（病毒）最终会从父母传播到祖父母，并可能对老年人口产生严重影响。”

美国国家过敏与传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇近期在一次访谈中告诫年轻人不要成为防疫薄弱环节，“你必须对自己负责，也必须对社会负责，当你被感染，你不是处于真空中，你会加剧这场大流行。”（执笔记者：张莹；参与记者：谭晶晶、欧飒）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved