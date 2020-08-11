新华社北京8月11日电 综述：年轻人“放松警惕”或为加剧疫情传播因素

新华社记者

近期全球多地新冠疫情出现反弹态势，疫情发展的一个新特点是年轻人感染比例上升，在一些国家和地区甚至成为感染率最高的群体。

世界卫生组织认为，一些国家病例数激增原因之一是年轻人“放松了警惕”。该机构和多国专家警告说，年轻人也是新冠病毒易感人群，必须和其他年龄层一样严格遵守防疫措施，避免增加病毒传播的行为。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，美国累计确诊病例已突破500万例，且仍以每天数万例的速度增长。美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼对新华社记者说，近期美国新冠疫情的新特点之一是年轻群体感染数上升，尤其是有基础疾病的年轻群体患重症的风险很高。

《今日美国报》对美国17个州的疫情统计数据分析发现，自今年3月以来，这些州新增新冠感染者的平均年龄显著下降，截至7月初，40岁以下人群占所有确诊患者的大多数。

美国纽约州州长安德鲁·科莫7月下旬在记者会上说，最新统计数据显示，过去两周21岁至30岁人群在纽约州新增病例中所占比例持续增加，而该州其他年龄层人群新冠感染率则保持持平或有所下降。

加利福尼亚州洛杉矶县公共卫生局局长芭芭拉·费勒近日对当地媒体表示，从6月份到7月下旬，洛杉矶县30岁至49岁居民的新冠感染率增加了2倍，而18岁至29岁居民的感染率增加了3倍。

据媒体报道，截至7月22日的一周内，加拿大平均每天新增485名感染者，其中63%的人年龄不到39岁。报道援引加拿大首席公共卫生官谭咏诗的声明说：“最近的全国监测数据显示，20岁到39岁的年轻人在加拿大各年龄段中感染率最高。”

截至7月底，希腊全国所有确诊病例中，18岁至39岁的感染者占比31.6%，40岁到46岁年龄段的感染者占比42.2%。此外，日本、澳大利亚、德国、法国、瑞典等国新增患者也呈现年轻化趋势。

流行病学调查显示，所有年龄层人群对新冠病毒普遍易感，老年人和有基础疾病的人群感染后更易发展为重症，自疫情发生以来一直是重点防护对象。然而，为何年轻人目前成为新冠感染高发人群？

专家认为，这与年轻人热衷参加各种聚会活动、喜欢去酒吧等场所、容易忽视社交距离限制等因素相关。面对疫情长期化态势，在年轻人社交需求更强烈、感染后轻症和无症状比例相对较高等因素影响下，许多人对保持社交距离等防疫规定产生了“疲态”，这为控制病毒传播带来新挑战。

世卫组织总干事谭德塞近日在发布会上说，有证据表明“有些国家的病例数之所以激增，原因之一是年轻人在北半球夏季期间放松了警惕”。他警告说，“年轻人并不是不可战胜的”，“年轻人也可能感染，年轻人也可能死亡，年轻人也可能把病毒传染给别人”，因此年轻人必须采取和其他人一样的预防措施，以保护自己和他人。

澳大利亚国立大学医学院教授彼得·科利尼翁对媒体表示，年轻人是经济上、社交上受防疫“封锁”影响最深的人群，同时也是感染后受疾病影响相对较小的人群，现在最需要改变行为习惯的就是二三十岁人群。

年轻人感染数量的剧增最终可能使病毒传播至全社会群体。加拿大“全球新闻”网站援引加拿大圭尔夫大学教授爱德华·麦克比恩的话说：“如果我们开始看到年轻人群（感染）增加，毫无疑问，它（病毒）最终会从父母传播到祖父母，并可能对老年人口产生严重影响。”

美国国家过敏与传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇近期在一次访谈中告诫年轻人不要成为防疫薄弱环节，“你必须对自己负责，也必须对社会负责，当你被感染，你不是处于真空中，你会加剧这场大流行。”（执笔记者：张莹；参与记者：谭晶晶、欧飒）

(责编：艾雯、燕勐)