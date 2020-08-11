人民网>>国际

六成中国企业在美投资保持不变

2020年08月11日14:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网纽约8月10日电 （记者 李晓宏）美国中国总商会10日在纽约发布《在美国的中国企业2020年度业务调查报告》，报告显示，尽管存在持续的不确定性，中国公司仍将继续致力于美国市场，六成中国公司在美投资保持不变，超过一半的被调查者预计美国经济将于明年从新冠肺炎中恢复。

该报告由美国中国总商会及其基金会与普华永道合作推出。报告称，近数月来，超过一半的在美经营的中国公司受到反华言论升级的不利影响，其中超过1/3的公司称紧张局势导致了财务损失。超过四成的受访者认为，中国公司在美国市场遭遇的另一重大挑战是移民壁垒，新冠肺炎疫情在全球的大流行加剧了该困境，导致了不确定的市场环境。公司几乎一致（90％）表示，新冠肺炎对他们的财务业绩造成了负面影响，其中有50％的公司表示影响严重。

“截至2020年3月，我们的中国会员公司在美国经济中的投资超过1230亿美元，在美国市场创造了就业机会并促进了经济增长。” 美国中国总商会主席兼中国银行美国分行行长徐辰说，“美国中国总商会成立15年来，一直在努力创造投资中国的机会，并为在美国的中国品牌提供便利。

据悉，这项已进入第七个年头的调查评估了在美国的200家中国企业，考察了美中关系对中国在美公司的影响，及未来两年这些公司对美国市场的展望和预期的困难。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved