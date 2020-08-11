六成中国企业在美投资保持不变

人民网纽约8月10日电 （记者 李晓宏）美国中国总商会10日在纽约发布《在美国的中国企业2020年度业务调查报告》，报告显示，尽管存在持续的不确定性，中国公司仍将继续致力于美国市场，六成中国公司在美投资保持不变，超过一半的被调查者预计美国经济将于明年从新冠肺炎中恢复。

该报告由美国中国总商会及其基金会与普华永道合作推出。报告称，近数月来，超过一半的在美经营的中国公司受到反华言论升级的不利影响，其中超过1/3的公司称紧张局势导致了财务损失。超过四成的受访者认为，中国公司在美国市场遭遇的另一重大挑战是移民壁垒，新冠肺炎疫情在全球的大流行加剧了该困境，导致了不确定的市场环境。公司几乎一致（90％）表示，新冠肺炎对他们的财务业绩造成了负面影响，其中有50％的公司表示影响严重。

“截至2020年3月，我们的中国会员公司在美国经济中的投资超过1230亿美元，在美国市场创造了就业机会并促进了经济增长。” 美国中国总商会主席兼中国银行美国分行行长徐辰说，“美国中国总商会成立15年来，一直在努力创造投资中国的机会，并为在美国的中国品牌提供便利。

据悉，这项已进入第七个年头的调查评估了在美国的200家中国企业，考察了美中关系对中国在美公司的影响，及未来两年这些公司对美国市场的展望和预期的困难。

(责编：于洋、燕勐)