大西洋：疫情下的安静吸引鲸回归

新华社北京8月11日电 《参考消息》11日刊登埃菲社报道《疫情下的安静吸引鲸回归》。全文如下：

因疫情而少了邮轮和货船的惊扰后，大西洋的安静吸引大量鲸来到巴西东北部沿海的高温水域繁殖。

非政府组织“座头鲸计划”运营协调员、生物学家塞尔吉奥·西波洛蒂向埃菲社解释说：“船只噪音的减少会吸引鲸和海豚等鲸目动物，因为这些动物要利用安静的环境来进行声音沟通。”

根据该非政府组织的数据，2019年，约有两万头鲸经过巴西海岸，进行交配、怀孕和分娩。随着6月初在圣埃斯皮里图(东南部)首次现身，鲸的数量可能会增加，直至10月，届时这些鲸目动物将启程返回南极。

人员和船只的流动减少，减少了幼鲸被撞击和海洋受到污染的风险。这名生物学家同时表示，安静的环境也有助于发出的声音“不受干扰”，例如海豚诱捕时发出的声音和座头鲸交配时的歌声。

然而，该非政府组织指出，现在要对疫情的影响，主要是对阿布罗柳斯群岛的影响进行量化仍“为时尚早”。该群岛是座头鲸出生和交配的核心地区。

西波洛蒂说：“巴西拥有丰富的海洋多样性，我们的海洋里活跃着多达46种迁徙物种，占总共约90种迁徙物种中的一半，例如在南极觅食、在这里繁殖的座头鲸。”

疫情下海洋的安静也让其他物种最近现身于巴西7367公里长的绵延海岸线。

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