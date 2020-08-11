美国芝加哥发生大规模暴力抢劫事件　100多人被警方逮捕

新华社芝加哥8月10日电（记者徐静）美国第三大城市芝加哥市中心10日清晨发生大规模暴力抢劫事件，导致15人受伤，其中两人遭枪击伤势严重，100多人被警方逮捕。

芝加哥警察局局长大卫·布朗在当天上午举行的新闻发布会上说，伤者中13人为警察；两名重伤人员为一名保安和一名平民，已被送往医院救治。警方在事发现场找到5支枪。

布朗说，此次暴力抢劫事件由芝加哥南部一次枪击事件引发。芝加哥警方9日接到报警说，一名男子携带枪支。警方赶到现场后该男子逃跑并向警察开枪，警察回击并击中男子。男子随后被送往医院，但无生命危险。布朗透露，此男子有犯罪前科。

枪击事件发生后，抢劫活动首先在芝加哥南部开始。抢劫车队随后转移到市中心。布朗强调：“这是纯粹的犯罪行为。”

社交媒体发布的一段视频显示，一辆白色汽车撞向一家商铺，并撞碎了商铺橱窗，十几个人在旁边欢呼。社交媒体上发布的其它视频显示了芝加哥市中心不同地点的抢劫活动，抢劫人群打破商铺橱窗玻璃，并搬走店内商品。

芝加哥市长洛丽·莱特富特当天在新闻发布会上称暴力抢劫事件为“无耻的严重犯罪行为”，是对“城市的袭击”。她呼吁民众帮助辨认抢劫者。

芝加哥近期涉枪暴力事件频发。7月4日美国独立日的那个周末，芝加哥有87人因枪击受伤、17人死亡，死者中包括两名儿童。7月21日深夜，芝加哥一居民区发生枪击事件。枪手从行驶的汽车内向参加完葬礼并从殡仪馆出来的人群开枪，导致15人受伤，至少14人入院治疗。

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