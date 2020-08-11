“五眼联盟”国家外长发表涉港声明 外交部：干涉中国内政的又一例证

新华社北京8月10日电（记者温馨）外交部发言人赵立坚10日在例行记者会上说，中方对“五眼联盟”国家（美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰）外长发表涉港联合声明表示强烈不满和坚决反对，该声明是“五眼联盟”国家干涉中国内政和香港立法会选举的又一例证，中方已向有关国家提出严正交涉。

赵立坚说，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何外国政府、组织和个人都无权干预，也没有理由干预。

他说，面对严峻疫情，香港特区政府决定推迟第七届立法会选举，这是保护香港市民生命安全和身体健康的正当之举，也是保障立法会选举安全和公正公平的必要之举。因应疫情等灾害而推迟选举在世界上不乏先例，香港特区政府的决定符合这一通行做法，合情合理合法。据了解，目前已有60多个国家和地区因疫情推迟全国或地方选举。其中，英国今年3月就宣布，因疫情原因，原定于5月举行的英格兰等地的地方选举推迟至2021年5月举行。“五眼联盟”国家对香港特区政府推迟立法会选举作政治化解读是典型的双重标准。

“关于香港国安法，我要提醒个别国家一个事实，在联合国人权理事会最近一次会议上，有70个国家支持中国制定香港国安法，谴责利用涉港问题干涉中国内政，这反映了国际社会的共同声音和公正立场。‘五眼联盟’国家根本代表不了国际社会。”赵立坚说。

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