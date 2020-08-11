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韩冻结日企资产 两国再陷纷争

日韩关系降至战后“冰点”

姚 慧

2020年08月11日11:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

据日本共同社报道，韩国大邱地方法院浦项分院近日决定将清算出售日本钢铁制造商“新日铁住金”的在韩资产。该做法涉及2018年韩国最高法院颁布的一项战时强制劳动赔偿令。日本政府高官相继发声，警告韩国此举将引发严重后果，日方将考虑反击。目前，日韩双方已采取相互反制措施。分析认为，二战强征劳工案令日韩关系遭遇二战后“最低点”。

关系持续恶化

据韩联社报道，韩国大邱地方法院浦项分院根据被强征劳工及遗属的请求，对日本制铁在韩公司所持的81075股股票下达扣押令，股票价值约35.6万美元。如果日本制铁7天内不上诉，韩国将着手变卖资产相关手续，最早今年年底变现。日本制铁则提起上诉，坚称1965年日韩双方签署的《日韩请求权协定》已经完全解决了这一问题。

据韩国《中央日报》报道，由于强征劳工案纠纷，韩国民间自觉发起“抵制日货”运动，日产汽车、日本光学与成像公司奥林巴斯等日企均已撤出韩国市场。作为反击，日本对韩实施高科技产品出口管制，并且将韩国从贸易优待白名单中移除。

日韩关系正加速恶化。韩国总统文在寅在7月的一次演讲中说，“我们正在和日本分道扬镳。”这被日媒称为“和日本的诀别宣言”。作为回应，日本外务省向韩国施压：“资产变现措施将对日韩关系的终结起决定性作用。”

日韩交恶已引起国际社会高度关注。WTO争端解决机构（DSB）7月29日的会议同意，设立专家组来调查日韩出口管制争端。

韩国民愤难平

冰冻三尺，非一日之寒。“韩国法院对二战劳工赔偿案的裁定，是韩国政府适时回应民众诉求，维护本国利益的举措。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东说，长期以来，日本对二战后许多问题的处理方式伤害了韩国民众的感情，加之日本保守主义势力渐盛，韩国国内对日本好感度不断下降。韩国法院对二战劳工案的裁定是对日本态度的回应。

日本庆应义塾大学经济学部教授、日本现代中国学会理事大西广撰文表示，日韩出现纠纷的根本原因在于2019年美朝会谈后，朝鲜半岛局势逐渐缓和，韩国开始急切摆脱对美从属外交，在二战强征劳工案、慰安妇等问题上对日本态度也逐渐强硬。

“解决战时强征劳工案问题，不仅需要政府层面达成共识，还需要民间的认可。”吕耀东认为，自2019年年初以来，日韩在“二战强征劳工”问题上的分歧加剧。日本在战后责任认定问题上遮遮掩掩的态度，无法平复韩国民众的情绪。此次韩国发起抵制“日货”运动，就是韩国民间对日本不满的表现。

往来急剧减少

在WTO争端解决小组召开的第一次会议上，美方表态称，只有日本自己才能够判定，需要采取什么必要措施来保护其国家安全。日本时事通信社称，美国是在为日本说话。随后，韩国官方否认美国“选边站”的说法。

“日韩双方的分歧不利于两国关系长远发展，也为东北亚地区和平稳定发展蒙上一层阴影。”吕耀东说，目前日韩两国在政治、安全等方面的沟通已处于中断状态，经济合作和民间往来也在急剧减少，双方均损失不小。

日韩关系回暖非一日之功。“二战给东亚各国带来了伤害，妥善处理战后纠纷才能让国与国之间的关系行稳致远。”吕耀东认为，未来日韩双方关系的改善，需要两国政府和民众在历史问题上通过耐心对话达成谅解。

(责编：艾雯、燕勐)
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