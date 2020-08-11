“疫情后阿拉伯地区中文教育前景”视频会议召开

人民网开罗8月9日电（记者 周輖）“疫情后阿拉伯地区中文教育前景”视频会议日前通过网络召开。本次会议由埃及艾因夏姆斯大学孔子课堂主办，孔子课堂外方院长伊斯拉主持。来自中国和阿拉伯国家的10位教育领域的专家学者围绕相关主题展开讨论，还有30多名埃及中文系的本科生、研究生对会议进行了旁听。

埃及艾因夏姆斯大学语言学院院长萨勒瓦·拉希德在发言中指出，疫情下埃及中文教学需解决网络建设、教师缺少授课技能培训等问题。北京第二外国语学院教授张洪仪从中国高校在疫情期间的教学经验出发，对阿拉伯地区中文教育前景作出展望。上海外国语大学教授王有勇针对未来可能存在的疫情常态提出了“加强信息共享”“加强网络课程管理和评估机制”“加强中阿双方科教文等领域的合作”等八点建议。

艾因夏姆斯大学语言学院副院长中文系教授纳赛尔·阿卜杜埃尔表示，中阿双方应加强各方面的合作迎接中文教育的新阶段，并建议培训一批专职网络教学的教师，配合传统教学，保证学生的学习效果。由于黎巴嫩首都爆炸导致网络中断，黎巴嫩比拉尔·阿卜杜勒哈迪教授不能参会，由主持人代为发言。他在发言中指出，中国在抗疫中的突出表现让更多的人想去了解中国文化。现在黎巴嫩选择学习中文的年轻人越来越多，希望黎巴嫩各地的大学都能开设中文专业。

阿拉伯各国青年专家学者在会议上对疫情影响下地区中文教学情况以及学生的中文学习情况表示关心。摩洛哥西迪·穆罕默德·本·阿卜杜拉大学教师福阿德·阿齐兹尔、埃及谢赫村大学中文系教师叶海亚·穆罕默德、埃及明亚大学中文系教师艾哈迈德·萨里夫、埃及-中国智慧宫文化产业集团总裁艾哈迈德·赛义德分别作了发言。他们在发言中对于在当下环境如何改良教学方法、技术上如何配合等作了详细探讨。

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