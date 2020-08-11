驻中非大使陈栋移交福建友协援中非抗疫物资

移交仪式现场，左一为驻中非大使陈栋，绿色口罩者为中非外交部长拜波。（中非使馆供图）

人民网约翰内斯堡8月11日电（记者 万宇）班吉消息：8月7日，福建省人民对外友好协会援中非外交部、计划部与农业部抗疫物资交接仪式在中非外交部举行。中非外交部长拜波、计划部长莫卢瓦、农业部长费祖雷、驻中非大使陈栋等出席仪式。

仪式现场，陈大使向拜波外长移交这批物资，包括12000个医用外科口罩和120支额温枪，并与拜波、莫卢瓦、费祖雷等部长共同查看物资。

陈栋大使在致辞中表示，图瓦德拉总统曾于2018年出席中非合作论坛北京峰会后访问福建。访问以来，福建省与中非在农业、安全等领域保持着良好密切合作。新冠肺炎疫情爆发后，福建省向中非提供多批物资援助，帮助中非应对新冠肺炎疫情挑战。除抗疫合作外，中方还将继续推动菌草和光伏电站等合作项目，帮助中非尽快复工复产。祝愿中非人民早日战胜疫情。

拜波外长在答辞中感谢中方的友好举动和对中非的坚定支持。她表示，在全球都在面对新冠肺炎疫情挑战之际，此次援助证明了中非与中国间的友好合作关系。中方赠送的口罩和额温枪对中非至关重要，中非方将充分用好这批物资，同时也期待在更多领域与中方开展卓有成效的合作。

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