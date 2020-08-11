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谭德塞：抗疫成功希望仍在

2020年08月11日08:34  来源：新华网
 

新华社日内瓦8月10日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞10日表示，抗疫成功希望仍然存在，有效应对新冠大流行需要各国领导人加紧行动，同时民众需要接受新的防疫措施。

谭德塞当天在记者会上说，本周全球累计新冠确诊病例将达2000万例，死亡病例将达75万例。虽然数据背后是巨大的痛苦和折磨，但抗疫成功的希望仍然存在。有效应对新冠大流行需要两个基本要素，即领导人必须加紧采取行动、民众需要接受新的措施。

谭德塞举例说，在卢旺达，所有新冠检测和治疗都免费，加上强有力的政府领导、全民健康覆盖、得到良好支持的卫生工作者，以及明确的公共卫生宣传等综合措施，抗疫取得显著进展；法国、德国、韩国等国家都曾暴发大规模疫情，在采取防控行动后都成功抑制病毒传播。

谭德塞强调，强有力、精确的抗疫措施，结合目前已掌握的所有抗疫工具，是防止新冠病毒卷土重来、使社会安全地重新开放的关键；通过快速识别病例、全面追踪密切接触者、对患者提供充分的临床护理、保持社交距离、戴口罩、定期洗手以及远离他人咳嗽等措施，完全可以阻止病毒传播。

谭德塞还提到，疫情期间学校安全复课需确保学生、教职员工的安全，其前提是在社区充分控制传播。“如果我们能有效抑制病毒，我们就能安全地开放社会。”

(责编：艾雯、燕勐)
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