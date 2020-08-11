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调查显示放弃美国国籍人数创纪录

2020年08月11日08:31  来源：新华网
 

总部设在美国纽约的班布里奇会计师事务所9日发布一项调查结果显示，今年上半年放弃美国公民身份的人数创纪录，超过去年全年弃籍人数一倍有余。

班布里奇会计师事务所发布的数据显示，今年前六个月共5816名美国人放弃美国国籍，比2019年下半年脱籍人数444人增加1201%；去年全年总数为2072人。

这家会计师事务所主营美国和英国海外侨民税务等业务，自称研究过美国政府每三个月发布的脱离国籍人员名单等公开数据。

事务所合伙人阿利斯泰尔·班布里奇告诉美国有线电视新闻网（CNN）记者，据事务所观察，今年脱籍人员大部分是“先前已离开美国（旅居海外）、刚刚决定再也不忍下去的人”，他们“不满总统唐纳德·特朗普的作为，不满政府应对新冠疫情的方式，以及美国当前的政治政策”。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间9日，美国新冠累计确诊病例已超过500万例。一项最新调查发现，美国大约五分之一成年人因新冠疫情搬家或认识某个因此搬家的人。

班布里奇说，不少人脱籍一方面缘于不满美国当前政治氛围，另一方面也因为不满美国税务政策。美国侨居海外的公民每年须填写纳税申报单，上报他们国外银行账户、投资和养老金。班布里奇认为，每年申报纳税程序繁琐，“让人受不了”。

美通社报道，旅居海外的美国人大约有900万，申请放弃美国国籍须支付2350美元，如果人不在美国境内，须本人赴所在国美国大使馆办理脱籍手续。

班布里奇预期，越来越多人放弃美国国籍的趋势将持续。“许多人正在等待11月的选举，看看会发生什么，”他说，“如果特朗普总统连任，我们认为，会有又一波人决定放弃美国公民身份。”（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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