英确定9月复课　德探索返校防疫措施

英国首相鲍里斯·约翰逊9日宣布，学校9月全面复课是“国家要务”，强调学校应该在新冠疫情期间谨慎开学。

德国十多个州近期开始复课。为防范疫情，不少地方政府教育部门制订了要求学生戴口罩、保持社交距离、分小组活动等方案。

【英国确定时间表】

约翰逊在9日刊登于《星期日邮报》的文章中说，从社会、经济和道德层面讲，学校9月全面复课至关重要。

“我们的学校停课时间绝对超出必要，从社会角度看令人无法容忍，从经济上来说不可持续，道德层面也站不住脚，”约翰逊写道，学校持续停课导致家长无法上班而带来的经济损失正在急剧增长，孩子无法受教育让整个国家面临重大问题。

英国新闻联合社以首相身边人为消息源报道，按约翰逊的设想，一旦疫情严重，学校将是最后一个关闭的公共设施，而企业将率先停业。另据《星期日泰晤士报》9日消息，约翰逊下令开展一项公共关系活动，以推动学校9月全面复课。

英国3月开始“封城”以后，学校停课，5月开始逐步放松防疫限制措施，6月以后少量学生复课。美联社8日报道，英国是迄今新冠死亡病例最多的欧洲国家。

4日公开的一份伦敦大学学院和伦敦大学卫生和热带医学院研究报告显示，在新冠病毒检测追踪系统得到改善以前，如果让学校全天教学，英国今年冬天可能面临第二波疫情，规模是第一波的两倍。

【德国经验受关注】

美联社9日报道，德国数以百万计学生近期复课，包括柏林将近50万学生定于10日返校。

按这家通讯社的说法，德国防控疫情动手早、速度快、成效相对显著，复课防疫经验因而将受到他国关注。

以人口稠密的柏林潘科夫区为例，大约4.5万名学生定于10日返校。分管学校事务的地方政府官员托尔斯滕·屈内说，他无法肯定能否防范疫情在学校暴发，学校“正在尽可能地把风险控制到最低”。

屈内说，他正在与学校午餐供应商商讨在夏季分批次供餐至教室，从而避免出现食堂人员聚集。

柏林市教育局长桑德拉·舍尔斯说，柏林要求学生和教师在教学楼走廊内戴口罩，在操场上无需戴口罩。教室在每节课后开窗通风。允许学生参加体育、音乐和戏剧活动，但必须有所防范，例如合唱团成员之间保持至少2米间距。

舍尔斯说，总让学生在校内保持至少1.5米间距“不可能”，应该尽可能这样做。学生们还将被编入“活动小组”，小组之间“不走动”，这样一旦发生疫情可以迅速决定哪些人需要隔离。

但他承认，学校建议属于不同“活动小组”的学生在校外也不相互走动，暂时不清楚是否会得到执行。

除柏林，其他一些地区同样制订了返校防疫方案。汉堡10岁以上的学生上周返校，被要求在校园内戴口罩，在教室里可以摘下；人口大州北莱茵-威斯特法伦州定于12日复课，教育部门要求学生必须戴口罩，包括上课期间。（杜鹃）（新华社专特稿）

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