援手黎巴嫩　多国“认捐”近3亿美元

国际援助黎巴嫩视频会议9日在联合国和法国倡议下举行。法国总统府说，会议为向黎巴嫩提供紧急人道主义援助“认捐”2.98亿美元。

【紧急援助】

来自近30个国家和地区以及欧洲联盟、阿拉伯国家联盟、国际货币基金组织、世界银行等地区组织和国际机构的代表出席会议，承诺尽快聚合资源援助黎巴嫩民众。

与会方在一份声明中说，各方同意“在联合国良好协调下，向黎方提供及时、充足且符合黎巴嫩民众需求的援助，高效、透明地直接发放给黎巴嫩民众”，“在这些可怕时刻，黎巴嫩不孤独”。

声明没有说明认捐总额。法国总统府说，已经承诺提供或可迅速调集的紧急援助总额接近2.53亿欧元（约合2.98亿美元）。

不过一些提供援助的国家声称，要想获得国家经济和金融恢复所需“长期支持”，黎巴嫩方面应致力于“改革”。它们认为，应当就黎巴嫩首都贝鲁特港口区爆炸事件展开“公正、可信和独立调查”。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，迄今致使158人死亡、6000多人受伤，数十人下落不明，大约30万民众无家可归。

联合国方面说，爆炸导致黎巴嫩至少15家医疗机构“结构性受损”，超过120所学校不同程度受损，大约5.5万名学生学业受干扰，不少社区基本供水和清洁设施受影响，数以千计的人急需食品。后续3个月，黎巴嫩需要大约1.17亿美元用于医疗卫生服务、应急避难所搭建、食品发放和防止新冠病毒蔓延等领域。

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩说，需要重建的有不少，“我们必须迅速应对，尤其要赶在冬天到来以前”。

法新社报道，法国已经向黎巴嫩派出数十名搜救人员并运送重建所需材料以及数吨医疗和食品援助；埃及和卡塔尔承诺援建临时医院；巴西和西班牙分别表达援助4000吨大米和10吨小麦的意愿。

【部长辞职】

港口区爆炸事件引起一些黎巴嫩公众对政府存放大量易爆物不当的指责与愤怒，贝鲁特8日爆发反政府示威。

黎巴嫩新闻部长马娜勒·阿卜杜勒-萨马德9日早些时候请辞，环境部长达米亚努斯·卡塔尔当天晚些时候也宣布辞职。

一些黎巴嫩媒体报道，两名内阁成员请辞使得总理哈桑·迪亚卜面临的挑战更为严峻。

黎巴嫩近年经济持续低迷，公共债务高企，失业率居高不下。迪亚卜领导的政府今年1月就职，3月宣布主权债务违约。此后，受新冠疫情影响，黎巴嫩经济和金融危机加剧，民众不满情绪滋长，批评政府无法解决问题。这次爆炸发生前，黎巴嫩外交部长纳西夫·希提已经辞职。

迪亚卜在8日晚的电视讲话中说，解决当前危机的唯一方案是提前举行选举。他呼吁所有政党搁置分歧，说他准备留任两个月，以便有时间让政治家推进改革。（闫洁）（新华社专特稿）

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