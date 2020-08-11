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津巴布韦总统表示将采取措施尽快恢复经济

2020年08月11日08:17  来源：新华网
 

新华社哈拉雷8月10日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦10日表示，津政府将推进开发矿业和能源业，加强基础设施建设，确保该国经济尽快摆脱新冠疫情影响。

8月10日是津巴布韦第40个英雄日。往年津政府通常在这一天举行隆重仪式，纪念在独立斗争中牺牲的先烈。受新冠疫情影响，今年纪念仪式简化，由姆南加古瓦在总统府向全国民众发表电视讲话。

姆南加古瓦在讲话中说，受西方国家制裁、极端气候导致的农业歉收和新冠疫情等多重因素叠加影响，津巴布韦经济出现衰退。目前津政府正团结全国民众和国内外企业，加快经济发展步伐，使国家经济能够尽快触底反弹，恢复增长。

姆南加古瓦说，矿业和能源业是津巴布韦经济复苏计划的重中之重，津政府设定了到2023年矿业收入达到120亿美元的目标。与此同时，该国计划通过万盖燃煤电站等项目建设，大力发展能源业，力争到2023年成为电力净出口国。

姆南加古瓦表示，津巴布韦正在着力加强公路等基础设施建设，贯穿全国的拜特布里奇-奇龙杜南北高速路已于本月开工。旅游业在国家战略的扶持下正在恢复，并吸引大量境外投资。

姆南加古瓦说，新冠疫情导致很多民众的基本生活无法得到保障，津政府已筹措资金，对弱势群体进行救济。

截至10日，津巴布韦共报告新冠确诊病例4649例，其中死亡病例104例，治愈病例1437例。

(责编：艾雯、燕勐)
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