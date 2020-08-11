中国抗疫医疗专家组在阿塞拜疆调研交流

8月10日，在阿塞拜疆首都巴库，中国抗疫医疗专家在巴库血液中心调研。 新华社发（中国驻阿塞拜疆大使馆供图）

新华社第比利斯8月10日电（记者李铭）巴库消息：中国抗疫医疗专家组10日在阿塞拜疆进行调研交流，先后访问阿国立临床医院、苏姆盖特市立医院和巴库血液中心，与阿方同行进行业务交流，并介绍中国在新冠肺炎救治方面的成熟做法。

在阿国立临床医院，中方专家对该院门诊患者就诊流程、住院患者病房管理、人员进出管控以及医务人员个人防护用品使用情况进行了考察梳理，针对性地提出了改进建议。

8月7日，在阿塞拜疆首都巴库，中国抗疫医疗专家与新冠患者交流。 新华社发（中国驻阿塞拜疆大使馆供图）

在苏姆盖特市立医院，中方专家进入方舱医院和临床核酸检测实验室，了解检测流程、设备配置、空间规划等情况，并进行了业务指导。

专家组还参观了巴库血液中心，与该中心工作人员进行座谈，介绍了中国针对新冠患者恢复期血浆治疗的经验。

此前，专家组在抵达巴库后参观了阿部分新冠定点医院，进入重症监护病房与当地医护人员就重症患者救治等进行交流。中方专家还前往阿医疗协调中心，对12家医疗机构的60名重症患者进行远程指导查房，就重症患者呼吸机使用、并发症治疗等提出一系列有针对性的建议。

8月9日，在阿塞拜疆贾里拉巴德，中国抗疫医疗专家与阿方医护人员在新冠定点医院前合影。新华社发（中国驻阿塞拜疆大使馆供图）

9日，专家组驱车两个多小时前往位于阿塞拜疆与伊朗边境的贾里拉巴德新冠定点医院，对该院重症监护病房新冠患者逐一查房指导，开展会诊讨论，介绍中国的经验做法，提出针对性的救治方案。

中国赴阿塞拜疆抗疫医疗专家组4日抵达阿首都巴库，应阿塞拜疆政府邀请为当地新冠疫情防控提供支持，预计在阿工作15天。此次赴阿专家组一行10人，由四川大学华西医院流行病学、呼吸与危重症医学、重症医学等科室业务骨干组成。

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