美军境外生化活动遭质疑（国际视点）

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一段时间以来，美国在不少国家开展的生物军事化活动引发了广泛质疑和反对。美方许多活动与高危病原体密切相关，一旦发生安全事故，将对当事国及其邻国乃至全世界产生灾难性后果。国际社会强烈敦促美方正视各方关切，切实履行《禁止生物武器公约》义务。

近期，韩国媒体纷纷报道韩国市民团体对驻韩美军运营生化实验室的质疑和不满，呼吁政府对相关事态展开调查、公开信息并关闭实验室。国际社会也对美国在其境外的生物军事化活动高度关注，呼吁美国遵守相关国际公约，并提高透明度。

驻韩美军秘密开展生化实验

2015年，美国犹他州一军事研究机构通过一家美国快递公司，以普通包裹形式向韩国乌山空军基地寄送具有活性的炭疽杆菌样本。该事件被《韩民族日报》等媒体曝光后，美军自2013年6月起在韩国秘密开展的生化武器研究计划，即“朱庇特”计划被公之于众。

根据韩国防部2015年底公布的资料，美军在2009年至2015年期间曾数次将炭疽杆菌标本送到韩国，并进行过16次实验，2015年还引进过一次鼠疫杆菌。《韩民族日报》报道称，韩国军事专家表示，美军早在1998年9月就已在驻韩美军基地建立炭疽杆菌实验室。项目涉及的样本除炭疽杆菌外，还有一种名为A型肉毒杆菌毒素的剧毒物质，其毒性是炭疽杆菌的10万倍。

据韩国《统一新闻》报道称，“朱庇特”计划曝光后，美军一直没有公开在驻韩美军基地进行生化武器实验的真实情况。美军至少在首尔、釜山、乌山、群山4处驻韩美军基地运营过生化武器实验室。2019年12月，因被质疑运送生化武器和生化病菌，美军在釜山港第八码头召开说明会，并公开了“朱庇特”的后续计划，代号“半人马”。

今年3月，韩国JTBC电视台披露了运营“半人马”项目的美国研究机构公开招聘实验室人员的消息。据报道，该机构发布的工作地点包括首尔、釜山、大邱、东豆川、镇海、倭馆等地，表明美军在韩生化实验室的数量还在增加。尽管驻韩美军辩称，“半人马”项目仅在釜山港第八码头基地和平泽基地“汉弗莱营”两地运营，但未对公开招募实验室人员和新增工作地点做出解释。按美军计划，“半人马”项目将在今年9月结束，然后转为新的“IEM—综合早期预警机制”，美军在韩国的生化项目仍将继续。

据《釜山日报》报道，韩国民众对美军在韩秘密开展生化实验表达极大担忧。釜山驱逐美细菌部队市民对策委员会表示，今年9月前将召集上千人，集体向韩国检察厅第二次举报驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯。韩国民众强烈敦促韩国国会讨论关闭驻韩美军生化武器实验室的问题。

美在全球多地设立生物实验室

不仅在韩国，美国在其他不少国家秘密开展的生化活动，同样引发广泛质疑和反对。据俄新社报道，美军在乌克兰、格鲁吉亚等国参与建设了多个生物实验室。据外媒披露，相关实验室实际上完全受美方领导，由美国防部下属单位下达指令，用于研究针对特定人群的危险疾病，进而研究许多美国本土禁止的研究项目。

据俄新社此前报道，乌克兰卫生部表示，2005年至2014年间，美国基建施工公司博莱克·威奇经美国国防部下属部门同意后，先后在乌克兰利沃夫州、外喀尔巴阡地区和克里米亚地区等地建设了8所实验室，这些实验室储存有非常危险的微生物感染样本。美国国防部下属有关部门为部分实验室建设提供了技术支持，并参与了一些实验室的现代化改造。俄新社援引乌克兰卫生部消息说，相关合同显示，这些实验室拥有的技术、病原体和科学知识，可能被用于研制生物武器。据了解，不少当地民众强烈要求关闭相关实验室。

俄罗斯国防部官方网站的一份研究报告显示，美国陆军出资在世界上多个国家设立了200多所生物实验室，并委托它们进行病毒及其传播介质的研究。这些实验室分布在俄罗斯周边国家、东南亚、南亚、非洲等地。该报告内容显示，虽然美军声称在海外设立生物实验室的目的是进行生物监测、为发展中国家提供援助、研发防御生物袭击的手段和方法，但实际情况并非如此。其直接目的是研发用于运载生物武器的技术手段，这违反了《禁止生物武器公约》（以下简称《公约》）相关条款。

保加利亚调查记者迪利亚娜·盖坦芝耶娃2018年的报道说：“美军在海外经常生产致命的病毒、细菌和毒素，这直接违反了《公约》。数十万人在不知情的情况下系统地暴露于危险的病原体和其他不可治愈的疾病中。这些美国生物实验室的资金，来源于美国国防减少威胁局的一项21亿美元的‘生物协同计划’。”

俄外交部发言人扎哈罗娃此前表示，“不能排除美国人在第三国利用这些实验室来开发和修改各种危险疾病的病原体，包括用于军事目的”。俄外长拉夫罗夫也指出，美国密集部署生物实验室并且不愿公开研究内容，其行为和目的令人生疑，有必要对其进行核查。

多方敦促美国提高透明度

近年来，美国在境外不断扩建生物实验室，但存在缺乏监管等问题。美国还一直独家反对《公约》核查议定书谈判，理由是生物领域不可核查，国际核查“可能威胁美国国家利益和商业机密”。

《纽约客》杂志网站指出，美国生物安全实验室的管理仍是“无组织的”，一些不负责任的研究有着重大安全隐患。以韩国为例，韩国国防部通报称，美军在乌山基地的实验室为二级生物安全实验室，但韩国专家指出，研究炭疽杆菌需在三级以上生物安全实验室进行，美军实验室存在病毒泄漏的重大隐患，且美军乌山基地处于闹市，病毒一旦泄漏后果不堪设想。

英国伦敦国王学院高级研究员菲利帕·伦佐斯、美国乔治·梅森大学生物安全专家格雷戈里·科布伦茨2016年的文章指出，美国从事危险病原体研究的实验室在世界多地急剧增加，包括意外泄漏、人员感染、盗窃等风险加大。

韩国知名国际法专家、韩国外国语大学名誉教授李章熙撰文称，美国作为《公约》的缔约国，其行为违反了条约规定，他呼吁美军立即停止“朱庇特”等相关计划，销毁所有驻韩美军基地的生化武器。

韩国和平与民生问题研究所所长禹守根对本报记者表示，美军在海外进行生化武器研究完全无视他国安全。美方应以负责任的态度消除公众疑虑，切实保障韩国民众的生命健康安全。

俄罗斯安全理事会副主席梅德韦杰夫7月10日说，美国在第三国运作实验室令人生疑。梅德韦杰夫在《全球政治中的俄罗斯》杂志发表文章，呼吁美国遵守《公约》，并提高透明度。俄安全委员会秘书帕特鲁舍夫指出，美国需要确保实验室的研究工作尽可能公开透明，这样才能消除各界对生物实验室的猜测。

（本报华盛顿、首尔8月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 17 版）

(责编：曹昆)