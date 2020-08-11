“筑牢意中友谊之桥”

抗击疫情期间，意大利许多学校转为在线教学，意大利教育部与意大利国家电视台联合推出“电视学校”课程。其中，汉语教学作为意大利国民教育体系的一部分，相关节目在意大利国家电视台教育频道及网络平台等循环播出。

罗马大学孔子学院下设的国立住读学校孔子课堂中方负责人陈晨负责设计汉语课程，并作为主讲老师参与视频录制。课程共15个教学单元，以初级汉语为主，主要教授汉语词组和短句。陈晨说：“很多学生通过电视网络课程坚持汉语学习，我们希望借助这一平台提供更加丰富多样的专业化课程。”

“这是意大利国家电视台教育频道首次推出汉语教学课程，民众反响很好。”意大利教育部外语教育主任吉塞拉·朗杰接受记者采访时表示，课程不仅面向学习汉语的中学生，很多成年人也第一次“走进”汉语课堂。意大利教育部计划今年10月再推出共18个教学单元的新一期中国语言和文化视频课程。

近年来，中意两国不断深化教育合作，两国学习对方国家语言学生的数量不断扩大。目前，意大利共开设12所孔子学院和42个孔子课堂，截至2019年年底，注册学习人数达到近两万人。此外，意大利全国有超过200所公立中学提供中国语言和文化课程，一些中学已将汉语考试纳入毕业考科目。意大利高校毕业生联合会公布的数据显示，2011年至今，意大利中文专业毕业生每年均超过3600人次。

中文翻译兼口译老师伊靓·缇巴告诉记者，当前意大利商务、外贸、旅游和翻译等领域都非常需要汉语人才，学习汉语的意大利年轻人越来越多。伊靓还与合伙人成立了一家汉语学习培训机构，“随着意中两国关系不断发展，相信意大利学习汉语的人数还会继续增加，年轻一代将进一步筑牢意中友谊之桥。”

（本报罗马8月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 03 版）

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