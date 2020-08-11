科特迪瓦自然风光秀美，被誉为“西非明珠”，但基础设施和电网体系相对薄弱，成为制约其经济发展的重要因素之一。2017年3月，中国国家电网新疆送变电有限公司承接了科特迪瓦国家电网发展与改造项目。经过3年多的努力，科特迪瓦电网水平和农村电网覆盖率已有很大提升。按计划，该项目将于今年年底全部完工并网送电，届时将覆盖科特迪瓦20%的缺电地区。

项目推进需要克服众多不利条件。塞盖拉变电站是施工难度最大的一处。该站至今已运行35年，设备陈旧、装置老化。项目部在3个月时间里进行10余次现场摸排，多次修改施工方案，最终得到了科特迪瓦能源部的批准。当地发生疫情后，变电站限制人员入场人数和时间，项目面临新的挑战。

为保证改造项目的顺利进行，项目部最后派出由4名中方工程师和5名当地业务骨干组成的临时突击小组。近50小时时间里，突击小组帮助变电站完成铁塔拆旧、改线、接火、调试等一系列工作，最终顺利送电，比预计时间缩短了5小时。变电站负责人斯蒂芬妮·考菲拉说：“你们不仅能吃苦，还很有执行力，工作效率极高，令人钦佩！”

8月，位于科特迪瓦西部山区的盖撒布正值雨季。在一处施工现场，工人们戴着口罩和手套，身着防护服，正小心翼翼地搬运材料，并分片组装。这座重76吨、高110米的铁塔，是项目唯一一个高塔施工作业。按计划，再过两周，这座电塔就能完工。忙碌的人群中，正指挥大家干活的，是施工班组长阿莱克斯。

阿莱克斯出生于贫民窟，年幼时因家贫而失学。刚到项目上工作时，他只是一名普通的线路工人。工作中，项目部发现他社会经验丰富，协调能力强，便安排他参与一些日常的外事协调工作。如今，阿莱克斯已是一名合格的项目主管，承担起项目部招聘以及与当地员工沟通的工作。据介绍，项目部3年多来为当地提供了近1500个工作岗位。不少当地年轻人在培训中逐渐成为技术骨干。

项目部积极履行企业社会责任。有一次，项目部负责人王锋江到项目部现场所在的迪埃奎省迪埃奎市第二中心小学讲课时，发现孩子们喜欢踢足球，却因为没有足球只好用草绳自制。项目部经过讨论，决定向学校捐赠一批课本、文具以及足球。迪埃奎市第二中心小学校长爱丽丝说，拿到足球的那一刻，孩子们将足球高高举到头顶，并热情高歌以表达感谢之情。“孩子们第一次拥有了属于他们自己的崭新足球，真是太高兴了。”

迪埃奎市约有10万人口。囿于当地经济能力和市政配套不足，市政垃圾长期堆积于街道，无法及时有效处理，严重影响市民生活。项目部主动联系市政府，在不影响日常施工的情况下，派出车辆帮助清运垃圾。经过一个月的全面清理，迪埃奎市环境得到了很大改善。

为感谢项目部一直以来为当地市政事业作出的贡献，迪埃奎省政府向项目部颁发了荣誉奖杯。迪埃奎省省长雅克·阿玛多说：“中国企业是我们的真朋友。”

（本报约翰内斯堡8月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 03 版）

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