8月5日，当地居民在安哥拉卡宾达新建的供水项目取水点取水。

梁丽萍摄（新华社发）

近日，由中企承建的安哥拉卡宾达供水项目顺利实现部分通水。8月5日，卡宾达省西芬布村的村民们早早守候在取水点前，等着接到村里的第一口自来水。

上午9时，当水龙头打开，清冽的自来水喷涌而出，人群里发出一阵欢呼。排在队伍最前面接水的阿尼塔说：“过去，天不亮我们就要去远处的希卢安果河取水，每天往返好几趟，非常辛苦。而且河水也不干净，经常让我们腹泻生病。现在在中国朋友的帮助下，家门口有了自来水，真是太方便了！”

卡宾达供水系统工程是安哥拉目前在建的最大供水项目，覆盖卡宾达省92%的人口，由中铁二十局集团安哥拉国际公司承建。去年底，水厂建设完工，开始蓄水净水。此次通水的管道是项目在建3条管道中第一个实现通水的。预计今年底，将实现全部自来水入户和水表安装，届时将有60万当地民众直接受益。

“很高兴能让村民们尽快用上自来水。”中铁二十局集团安哥拉国际公司员工菲兰度介绍说，为了保证工程质量，仅设计方案就优化了10多次，还有近200种型号的施工物资和设备都要从国外采购。面对疫情，项目部克服人手紧缺、材料采购不畅等困难，确保正常施工。项目部实行封闭式管理，对员工加强防疫培训，进行疫情防控安全演练。截至目前，施工现场无一人感染。“抗击疫情期间，保障自来水供应更加可贵。有了它，人们才可以勤洗手、更安全。”菲兰度说。

该项目为当地提供了约3000个工作岗位，培养了500余名技术工人，还多次为当地修路和修缮房屋。项目部接连收到卡宾达省政府、卡贡古市政府、自来水公司的感谢信。安哥拉能源和水利部部长博尔赫斯表示，供水项目将为卡宾达省居民提供安全卫生的用水，大大提高人们的生活质量。

（本报约翰内斯堡8月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 03 版）

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