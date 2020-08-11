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挑战一个中国原则的企图必将失败（钟声）

2020年08月11日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移

　　

　　美国卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎于8月9日抵达台湾，开始为期3天的访问。美方所作所为严重违背其在台湾问题上所作的承诺。中方一贯坚决反对美台官方往来，已就此向美方提出严正交涉。

　　国际社会成员都清楚，美方不久前宣布退出世界卫生组织，明确拒绝为全球公共卫生事业尽责担当。现在美方派遣官员到中国台湾地区讨论疫情，无非是上演又一幕将疫情政治化的闹剧。

　　众所周知，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础。1978年12月，美国政府接受中方提出的“断交、撤军、废约”三原则，并在此基础上与中方就妥善处理台湾问题达成一致。中美双方1978年12月16日发表的中美建交公报申明：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。”1979年1月1日，中美两国建交，中美关系实现正常化。中方多次敦促美方慎重处理台湾问题，不与台进行任何官方往来和接触，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免干扰和损害中美关系大局。

　　美方近来一而再、再而三地在台湾问题上发起挑衅，给中美关系制造麻烦。今年3月，美方将所谓“2019年台北法案”签署成法。全球抗疫过程中，美方企图通过打“台湾牌”中伤中国。美方还不断加大同台湾地区的军事联系，推动对台军售，炒作美台协训……美方打“台湾牌”，是美国一些政客为实现政治私利而采取的冒险行径，是破坏中美关系和台海和平稳定的危险之举，不符合中美两国人民的根本利益。

　　世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，一个中国原则为国际社会所公认。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台湾地区进行任何形式的官方往来与接触，停止提升美台实质关系，慎重妥善处理涉台问题。对于美方的错误行径，中方将会采取坚决有力的反制措施。任何否定、挑战一个中国原则的企图都将以失败而告终。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月11日 03 版）
(责编：曹昆)
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