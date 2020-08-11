黎巴嫩总理宣布政府集体辞职

新华社贝鲁特8月10日电（记者李良勇）黎巴嫩总理迪亚卜10日宣布政府集体辞职，以回应民众要求变革的呼声。

迪亚卜当晚发表电视讲话说，本届政府就职以来一直试图寻求变革，但遭遇巨大阻力，“无法阻止一些政党煽动民众反对政府”。他宣布政府集体辞职，希望寻求“真正的变革”。

迪亚卜说，黎巴嫩的腐败体系难以根除，贝鲁特港口区的爆炸就是腐败的例证之一。尽管发生如此惨重的爆炸，“有些人依然漠不关心”。他表示，本届政府不会为之前历任政府的腐败行为承担责任。

在发表讲话后，迪亚卜前往总统府向总统奥恩递交辞呈。当天早些时候，黎巴嫩司法部长纳吉姆和财政部长瓦兹尼宣布辞职。

迪亚卜8日呼吁提前举行议会选举，以期解决黎巴嫩目前面临的各种危机。9日，黎巴嫩新闻部长阿卜杜勒-萨马德和环境部长卡塔尔先后辞职。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，迄今造成158人死亡、6000多人受伤，另有数十人下落不明。爆炸发生后，贝鲁特连续3天发生大规模示威活动，抗议发生大爆炸以及当局腐败等，示威者与警方发生激烈冲突。

去年10月17日开始，黎巴嫩多地爆发大规模游行示威，要求政府辞职、组建新的技术专家型政府等。10月29日，时任总理哈里里宣布辞职。12月19日，奥恩任命迪亚卜为新一届政府总理，授权其组阁。今年1月21日，迪亚卜完成组阁。

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