中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士

人民网北京8月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

有记者问：8月7日，美国国务院和财政部以所谓破坏香港自治为由宣布制裁11名中国中央政府部门和香港特区官员。中方对此有何回应？

赵立坚：美方有关行径公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对和强烈谴责。

针对美方错误行径，中方决定即日起对在涉港问题上表现恶劣的美联邦参议员鲁比欧、克鲁兹、霍利、科顿、图米，联邦众议员史密斯，以及美国国家民主基金会总裁格什曼、美国国际事务民主协会总裁米德伟、美国国际共和研究所总裁特温宁、人权观察执行主席罗斯、自由之家总裁阿布拉莫维茨实施制裁。

我要再次强调，香港回归祖国以来，“一国两制”取得举世公认的成功，香港居民依法享有前所未有的民主权利，依法充分行使各种自由。这是任何不带偏见的人都无法否认的客观事实。同时，“一国两制”实践过程中也面临着新的风险和挑战，突出问题就是香港特区的国家安全风险日益凸显。在香港特区国家安全受到现实威胁和严重损害、特区政府难以自行完成维护国家安全立法的情况下，中国中央政府采取果断举措，从国家层面建立健全了香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制。香港国安法惩治的是极少数严重危害国家安全的犯罪分子，保护的是绝大多数守法的香港居民。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外部势力无权干涉。中方敦促美方认清形势，纠正错误，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。

全文如下：

《中国日报》记者：8月7日，美国家反情报和安全中心主任伊万尼纳发表声明称，俄罗斯、中国、伊朗等国都将试图干预美2020年大选。美认为中国不希望特朗普总统连任，因为他不可预测。大选前中国一直加大努力影响美政治，试图影响美政策环境，对其认为反华的美政客施压，并转移对中国的批评。过去数月在美政府应对疫情、关闭中国总领馆、香港、南海、华为、抖音国际版等问题上，中方日益加大对美公开批评。中国认为上述做法有可能影响美大选。中方对此有何评论？

赵立坚：美国大选是美国的内政，中方没有兴趣也从未进行过干预。同时，我们也一再表明，美国内一些人应该立即停止将中国拉入美国内政治的把戏。

对于你提到的声明具体内容，我必须强调，美方一些政客总是以己度人，一再使用“可能”、“试图”等假设性或将来时的词语无端攻击抹黑中国，根本拿不出任何真凭实据。我们奉劝这些美国政客拿出专业精神，本着对自己信誉和美国国家形象负责任的态度，停止对中国进行诬蔑。

关于美方所谓中方加大公开批评美政府是要影响美大选，这其中的逻辑十分荒唐可笑。是美方干涉中国内政、损害中方利益在先，中方作出正当和必要反应在后。

我愿再次强调，中国对美政策是一贯的。我们致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时也将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。这一政策没有改变。

《澳门月刊》记者：8月9日，斯里兰卡前总统马欣达·拉贾帕克萨在首都科伦坡宣誓就职新一任政府总理。中方对此有何评论？

赵立坚：9日，马欣达·拉贾帕克萨宣誓就任斯里兰卡总理，中方对此表示祝贺。李克强总理已向他致贺电。

中斯关系传统友好。近年来，两国真诚互助、世代友好的战略伙伴关系蓬勃发展，各领域合作不断拓展和深化。特别是两国政府和人民患难与共、守望相助，共同抗击新冠肺炎疫情，中斯友谊得到巩固和提升。

拉贾帕克萨总理长期以来积极致力于促进中斯友好。中方高度重视发展对斯关系，愿同斯方一道，巩固传统友谊，深化互利合作，推动两国关系更快向前发展，更好造福两国和两国人民。

《人民日报》记者：一个有关人员往来的问题。中方此前已表示会采取必要措施，保障从事必要经贸、科技等活动的外国人员来华。请问中方采取了哪些举措为确有需要来华的外国人申办签证提供便利？

赵立坚：中国政府自3月28日起暂时停止绝大部分外国人持当时有效来华签证和居留许可入境，但同时对来华从事必要经贸、科技等活动，以及出于紧急人道主义需要的外国人积极提供签证便利。近来，随着多国疫情得到控制，人员交往需求增加。为此，中方正在逐步有序放开复工复产和其他各类必要来华人员的签证。需要说明的是，对这些人员中持有效签证或居留许可需要重新办理签证的，中国驻外使领馆一律免费办理。

巴通社记者：据报道，阿富汗协商大支尔格会议已批准释放最后400名塔利班囚犯，为阿人内部对话铺平了道路。你有何评论？

赵立坚：释囚问题是阿富汗政府与阿塔利班建立互信并开启阿人内部谈判的重要一环。中方欢迎阿政府和人民依据本国议事规则，通过协商大支尔格会议讨论议定相关重要事项，这体现了“阿人主导、阿人所有”的阿富汗和平和解进程原则，相信将为阿人内部谈判积累有利条件。

当前阿富汗局势正处于关键阶段。有关方应恪守和履行对阿富汗所做承诺以及所签协议，确保阿富汗局势平稳有序发展。中方愿继续为推动阿富汗问题政治解决及阿富汗和平和解进程发挥建设性作用。

深圳卫视记者：据报道，美国卫生与公众服务部部长阿扎已于昨日抵达台湾并开始访问。今天上午，他会见了台湾地区领导人蔡英文，此后还计划与台湾当局有关官员会谈。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯坚决反对美台官方往来，已就你提到的有关情况向美方提出严正交涉。

我要再次强调，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础。美方所作所为严重违背其在台湾问题上所作承诺。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台进行任何形式的官方往来与接触，停止提升美台实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美重要领域合作和台海和平稳定造成严重损害。

总台央视记者：据报道，6日，许多俄罗斯公民收到短信称，“美国国务院悬赏1000万美元征集干涉美大选的信息”。美驻俄使馆证实，美政府确实向俄公民发送了上述短信。对此，俄外交部发言人扎哈罗娃表示，美方通过欺骗和直接宣传的方式煽动俄当地民众，完全是服务于美一己私利。扎还表示，美国务院日前发布的《俄虚假信息和宣传生态系统》报告侵犯言论自由，是美控制媒体活动的又一尝试，是美奉行抹黑俄政治路线的又一例证。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。当前国际关系中虚假信息和造谣抹黑层出不穷。各国应坚持客观公正立场，尊重事实，共同抵制形形色色的污名化做法，营造健康理性的国际关系氛围。

新华社记者：当前世纪大疫情与百年大变局相互交织，对各国外交带来全新挑战。请问你如何评价今年以来中国外交工作成果？如何展望下阶段的中国外交重点？

赵立坚：今年以来，新冠肺炎疫情在全球暴发蔓延，给世界造成全方位冲击。中国外交全力服务国内疫情防控和复工复产。中国积极运筹和发展同主要大国关系，坚定理性应对美对华的无理打压，中俄关系在两国元首战略引领下不断取得新发展，中欧关系总体保持合作的主基调。中国推动同周边国家关系持续向好，同广大发展中国家的团结合作进一步加强。中方倡导建设人类卫生健康共同体，坚定捍卫国家主权安全利益，努力践行外交为民宗旨。

中国始终奉行独立自主的和平外交政策，始终做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。这一点过去、现在、今后都不会改变。展望下阶段，中国外交将聚焦以下重点工作：

中国将进一步加强疫情防控国际合作，积极与各国探索建立联防联控机制，开展药物、疫苗研发等防疫合作，向有需要的国家提供力所能及的帮助，促进全球公共卫生治理。

中国坚决反对美国的霸凌行径和强权政治，愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，与美方共同建设以协调、合作、稳定为基调的中美关系。同时我们必须坚定捍卫中国的主权和领土完整，维护自身的正当发展权益，维护中国人民不懈奋斗赢得的大国地位和民族尊严。虽然美方一些极端势力不断在制造事端，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，但中方的对美政策保持着连续性和稳定性。我们认为，中美之间有必要开展坦诚有效的沟通对话，采取切实行动管控存在的分歧，聚焦和推进各领域务实合作，这符合两国人民的共同利益，也是国际社会的普遍期待。

中国将坚持中俄元首战略引领，将中俄新时代全面战略协作伙伴关系推向更高水平；从战略高度和长远角度看待发展同欧盟关系，推动中欧关系行稳致远；积极规划和推进中日交往合作，为中日关系发展注入新活力；同印方一道，维护两国边境地区和平与安全，保持中印关系平稳向好发展；持续深化同周边和发展中国家战略互信和利益交融。

中国将更加积极参与全球治理改革和完善，发挥联合国的核心作用，遵循国际法和国际关系基本准则，同世界各国一道，携手推动构建人类命运共同体。

法新社记者：美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰等五国外长昨天发表联合声明，敦促香港尽快举行立法会选举，并警告香港特区政府不要破坏民主进程。中方是否向上述国家提出抗议？

赵立坚：中方对“五眼联盟”国家外长发表涉港联合声明表示强烈不满和坚决反对。该声明是“五眼联盟”国家干涉中国内政和香港立法会选举的又一例证。中方已向有关国家提出严正交涉。

香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何外国政府、组织和个人都无权干预，也没有理由干预。

面对严峻疫情，香港特区政府决定推迟第七届立法会选举，这是保护香港市民生命安全和身体健康的正当之举，也是保障立法会选举安全和公正公平的必要之举。因应疫情等灾害而推迟选举在世界上不乏先例，香港特区政府的决定符合这一通行做法，合情合理合法。据我了解，目前已有60多个国家和地区因疫情推迟全国或地方选举。其中，英国今年3月就宣布，因疫情原因，原定于5月举行的英格兰等地的地方选举推迟至2021年5月举行。“五眼联盟”国家对香港特区政府推迟立法会选举作政治化解读是典型的双重标准。

关于香港国安法，我要提醒个别国家一个事实，在联合国人权理事会最近一次会议上，有70个国家支持中国制定香港国安法，谴责利用涉港问题干涉中国内政，这反映了国际社会的共同声音和公正立场。“五眼联盟”国家根本代表不了国际社会。

《北京青年报》记者：美国前总统国家安全事务助理斯考克罗夫特日前逝世，中方有何评论？

赵立坚：斯考克罗夫特将军是美国著名政治家、外交家，也是中国人民的老朋友。中方对他的逝世表示深切哀悼，对其家人表示诚挚的慰问。

斯考克罗夫特将军为中美关系的建立和发展发挥了重要积极作用，为推动中美各领域交流与合作作出了不懈努力。我们将铭记他为中美关系所作的重要贡献。

彭博社记者：上周五，中央外事工作委员办公室主任杨洁篪在署名文章中呼吁中美加强在经贸、国防、应对气候变化、半岛等问题上的合作。此前，国务委员兼外长王毅接受新华社专访时也表示，中方没有意愿也没有兴趣与美方打什么“外交战”。我们是否可以认为，中方倾向于以“和解”的方式来应对美国对华行动？如果是，这一立场是否会一直持续到美大选结束？中方是否担心自身立场会被解读为在向美方“示弱”？

赵立坚：近期，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外长王毅分别就中美关系发表署名文章，接受媒体专访。这里我强调几点：

第一，维护和稳定中美关系事关两国人民和世界各国人民福祉，也关乎世界和平、稳定、发展。历史已充分证明，合作是双方最好的选择。第二，近期美国内一些政客出于对华偏见和仇视，编造各种谎言恶意抹黑中国，蓄意歪曲并全盘否定近50年来中美关系的历史，国际社会对此有目共睹。对于美方的错误言行，中方不会坐视不管，更不会让这样的阴谋得逞。第三，中国对发展中美关系的政策立场一以贯之，保持高度的稳定性和连续性。同时我们也做好了中美关系爬坡过坎、经历风雨的准备。中方始终愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，与美方共同建设以协调、合作、稳定为基调的中美关系。同时，我们也必将坚定捍卫自身的主权、安全、发展利益。

中美应当有这样的共识，就是尊重历史、面向未来，坚定不移维护和稳定中美关系；就是守正不移、与时俱进，维护中美关系的正确方向。希望美方同中方一道，秉持人类情怀，认清时代潮流，履行大国责任，在相互尊重基础上管控分歧，在互利互惠基础上拓展合作，共同推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。

总台央视记者：8月7日，美国国务院和财政部以所谓破坏香港自治为由宣布制裁11名中国中央政府部门和香港特区官员。中方对此有何回应？

赵立坚：美方有关行径公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对和强烈谴责。

针对美方错误行径，中方决定即日起对在涉港问题上表现恶劣的美联邦参议员鲁比欧、克鲁兹、霍利、科顿、图米，联邦众议员史密斯，以及美国国家民主基金会总裁格什曼、美国国际事务民主协会总裁米德伟、美国国际共和研究所总裁特温宁、人权观察执行主席罗斯、自由之家总裁阿布拉莫维茨实施制裁。

我要再次强调，香港回归祖国以来，“一国两制”取得举世公认的成功，香港居民依法享有前所未有的民主权利，依法充分行使各种自由。这是任何不带偏见的人都无法否认的客观事实。同时，“一国两制”实践过程中也面临着新的风险和挑战，突出问题就是香港特区的国家安全风险日益凸显。在香港特区国家安全受到现实威胁和严重损害、特区政府难以自行完成维护国家安全立法的情况下，中国中央政府采取果断举措，从国家层面建立健全了香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制。香港国安法惩治的是极少数严重危害国家安全的犯罪分子，保护的是绝大多数守法的香港居民。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外部势力无权干涉。中方敦促美方认清形势，纠正错误，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。

《环球时报》记者：据报道，白俄罗斯总统选举初步计票结果显示，现任总统卢卡申科赢得大选。中方对此有何评论？

赵立坚：习近平主席已向卢卡申科总统致电祝贺。作为全面战略伙伴和铁杆朋友，中国一贯尊重白俄罗斯人民的选择。相信在卢卡申科总统的领导下，白俄罗斯国家建设各项事业将取得更大成就。中方高度重视发展中白关系，愿同白方一道努力，推动双边关系和各领域合作持续深化。

澎湃新闻记者：还是关于美国涉港制裁的问题。我们注意到，包括香港特区行政长官林郑月娥以及特区政府政务司、财政司、律政司等部门负责人在内的多名香港官员纷纷作出回应，斥责美方制裁是卑鄙行径，粗暴干预香港事务。有人指出，“美国污蔑中国企业泄露数据，然而美国财政部却借所谓制裁泄露11位官员的隐私，更是违背其宣扬的尊重隐私的精神。”此外，根据香港社会科学民意调查中心近日的公布的数据显示，65.7%的香港受访者反对美国对港实施任何制裁。你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到，美方粗暴干涉中国内政、蛮横无理宣布所谓制裁的行径遭到了包括香港在内的中国人民的一致强烈反对和谴责。各界纷纷谴责美霸权主义恶劣行径，有关官员公开表态“无惧制裁”，体现了中国人的铮铮铁骨。

中国人民是吓不倒的。美方所谓制裁只会让世人更加看清美方霸权霸凌和双重标准，只会沦为另一个笑话和闹剧。

我愿在此引述特区行政长官林郑月娥等有关香港官员的表态。林郑表示，美方公布资料时说她住址是Victoria House，但这是政务司司长的官邸，难道美方美国官员连行政长官住在哪里都不知道吗？律政司司长郑若骅表示，有机会为国家服务是我的光荣。与祖国和全国人民相比，我的个人利益毫不重要。有国家作为强大后盾，我不会被吓倒。美国所谓的制裁行动是徒劳无功的。

我要代表中国人民给他们点一个大大的赞！

香港中评社记者：据《纽约时报》报道，美国中情局近期提交给白宫的评估报告认为，没有证据证明中国情报机构拦截了TikTok数据或利用TikTok侵入用户手机。此外，美国智库“信息技术与创新基金会”副主席卡斯特罗称，仅仅因为某款应用软件属于中国企业就禁用，这并非是安全理由。有关安全风险的指控应有确凿证据支持，而非毫无事实根据的影射。同时，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃近日就美国打压TikTok称，这是美方不正当商业竞争的又一例证，违反了世贸组织规则。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对美方违反市场原则和世贸组织规则，泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压TikTok等非美国企业。这种赤裸裸的霸凌行径和政治操弄早已被美国国内和国际社会识破，并受到各界人士同声谴责，这是他们应有的下场。

我们敦促美方纠正歇斯底里的错误做法，遵守市场原则和世贸组织规则，停止对有关企业的无理打压和歧视性限制。

路透社记者：第一个问题，你刚才宣布的对美相关人员制裁是从今天开始吗？第二个问题，今天上午，香港“壹传媒”创办人黎智英因涉嫌勾结外国势力、违反香港国安法被捕。你能否说明黎“勾结外国势力”具体指什么？第三个问题，报道称，大陆军机今天飞越了“台湾海峡中间线”。请问这是中方对美卫生部长阿扎访台的反制措施吗？

赵立坚：关于第一个问题，有关制裁从即日开始。

关于第二个问题，我想说的是，香港是法治社会，我们支持特区有关执法机构依法履职尽责。

关于第三个问题，建议你向国防部询问。

(责编：刘洁妍、杨牧)