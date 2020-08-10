外交部发言人谈今年以来中国外交成果和下阶段工作重点

一

今年以来，新冠肺炎疫情在全球暴发蔓延，成为二战结束以来最严重的公共卫生危机，给世界造成全方位冲击，给人类带来前所未有挑战。中国作为负责任大国，本着人民至上、生命至上的精神，举全国之力，取得了国内疫情防控的重大战略成果。中国外交秉持人类命运共同体理念，坚持国际人道主义，全力服务国内疫情防控和复工复产，与各国人民同舟共济、并肩抗疫。习近平主席亲力亲为开展元首外交，发出国际社会携手抗疫、共克时艰的最强音。中国向世界卫生组织捐资5000万美元，向150多个国家和国际组织提供紧急医疗物资援助。积极运筹和发展同主要大国关系，坚定理性应对美对华的无理打压，中俄关系在两国元首战略引领下不断取得新发展，中欧关系总体保持合作的主基调。全方位、全领域开展周边外交，推动同周边国家关系持续向好。同非洲、阿拉伯、拉美等广大发展中国家的团结合作进一步加强。倡导建设人类卫生健康共同体，推动构建更加公正合理的国际治理体系。坚定捍卫国家主权安全利益，有效防范化解外部环境中的风险挑战。努力践行外交为民宗旨，创造性开展海外公民领事保护专项行动，向海外同胞传递祖国的关心和爱护。中国的抗疫外交有情有义、有声有色，谱写了中国特色大国外交新篇章，也为世界和平与发展作出新的重要贡献。

二

新中国成立70多年来，不论国际风云如何变幻，中国始终奉行独立自主的和平外交政策，这一点过去不曾改变，现在没有变，今后也不会变。中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

中国坚持和平发展，尊重世界各国人民自主选择发展道路的权利，无意同任何国家进行制度竞争，无意同任何国家搞意识形态对抗。中华民族复兴是大势所趋，中国繁荣昌盛是民心所向，但中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。国霸必衰是历史的铁律，国强必霸从不是中国的逻辑，更不是中国的选项。中国维护国际公平正义，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，不输出“中国模式”，不会要求别国“复制”中国的做法。中国决不会以牺牲别人利益为代价发展自己，也决不放弃自己的正当权益，衷心希望世界各国共同走和平发展道路。

中国坚持对外开放战略，在扩大开放中深化与各国友好合作。对外开放是中国的基本国策。中国坚持打开国门搞建设，积极促进“一带一路”国际合作，愿意向全世界分享中国的发展机遇。中国旗帜鲜明抵制保护主义，坚定维护多边贸易体制和开放型世界经济，不断加大对发展中国家特别是最不发达国家援助。中国同各国合作共赢、共同发展的决心始终不渝，绝不会因一时一事而动摇。

中国坚持发展伙伴关系，不断扩大同各国利益交汇点。中国主张发展的伙伴关系具有平等性、和平性、包容性，走的是“对话而不对抗、结伴而不结盟”的国与国交往新路，我们认为，志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴。中国积极推进大国协调和合作，努力构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系，秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同发展中国家团结合作。中国已经同180个国家建立外交关系，同110余个国家和国际组织建立了不同形式的伙伴关系，我们愿意同各国开展友好合作、交朋友，共同为人类作出新的更大的贡献。

中国坚持多边主义，秉持共商共建共享的全球治理观。面对层出不穷的全球性挑战，我们认为，团结合作是国际社会最有力的武器。中国坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，倡导国际关系民主化，主张国际事务由各国协商解决，支持扩大广大发展中国家在国际事务中的代表权和发言权。中国坚决反对单边主义、霸权主义和强权政治，坚定支持以联合国为核心的国际体系，支持以国际法为准则的国际秩序，积极参与全球治理体系改革和建设，在国际上始终发挥负责任大国作用。

三

此次疫情带来的最大启示是：各国人民的生命健康和安全、发展利益休戚与共、紧密相连，人类社会实际上是一个命运共同体。中国将始终做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者，与各国人民携手共建人类命运共同体。

中国将加强疫情防控国际合作，直到全世界最终战胜新冠病毒。我们将积极与各国探索建立联防联控机制，开展药物、疫苗研发等防疫合作，向有需要的国家提供力所能及的帮助，尽快阻断疫情跨境传播。我们将一如既往支持世界卫生组织工作，促进全球公共卫生治理，打造人类卫生健康共同体。中国与世界上绝大多数国家站在一起，坚决摒弃意识形态偏见，切实形成抗击疫情的最大合力。

中国坚决反对美国的霸凌行径和强权政治，愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同建设以协调、合作、稳定为基调的中美关系。同时我们必须坚定捍卫中国的主权和领土完整，维护自身的正当发展权益，维护中国人民不懈奋斗赢得的大国地位和民族尊严。尽管美方一些极端势力不断在制造事端，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，但中方的对美政策保持着连续性和稳定性。我们认为，中美之间有必要开展坦诚有效的沟通对话，采取切实行动管控存在的分歧，聚焦和推进各领域务实合作，这符合两国人民的共同利益，也是国际社会的普遍期待。

中国将积极发展同主要大国的关系。我们将坚持中俄两国元首的战略引领，深化抗疫和务实合作，加强在重大国际和地区事务中的战略协作，将中俄新时代全面战略协作伙伴关系推向更高水平。我们始终从战略高度和长远角度看待发展同欧盟的关系，愿同欧盟加强对话合作，积极推进中欧间重大政治议程，共同支持多边主义，共同应对全球挑战，推动中欧关系行稳致远。我们愿积极规划和推进下阶段和“后疫情”时代中日双边交往合作，努力恢复和扩大互利合作，为中日关系发展不断注入新活力。我们愿与印度一道，共同维护中印边境地区和平与安全，保持中印关系平稳向好发展。

中国将持续深化同周边和发展中国家的战略互信和利益交融。我们将进一步践行亲诚惠容周边外交理念，推进与周边国家的命运共同体建设。推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定，加快中日韩自贸区谈判，促进地区经济一体化。我们将继续秉持正确义利观和真实亲诚理念，加强同发展中国家团结合作。继续尽己所能支持非洲及广大发展中国家抗疫努力，恢复经济社会发展。坚定维护国际公平正义，维护多边主义，维护广大发展中国家合法权益。

中国将更加积极参与全球治理改革和完善。中国将与国际社会一道，坚定捍卫第二次世界大战胜利成果，坚决反对任何开历史“倒车”行为，更充分地发挥联合国的核心作用，更坚定地遵循国际法和国际关系基本准则。中国将同合作伙伴一道，继续倡导共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，把“一带一路”打造成造福各方的合作之路、健康之路、发展之路。我们将同世界各国一道，积极开拓对外交往途径，加强宏观政策协调，合作应对全球经济衰退，共同建设一个和平稳定、开放多元、合作共赢的“后疫情世界”，携手推动构建人类命运共同体。

(责编：刘洁妍、杨牧)