综合消息：贝鲁特港口爆炸搜救继续　国际社会向黎方提供援助

新华社贝鲁特8月10日电（记者李良勇）对黎巴嫩首都贝鲁特港口区爆炸中失踪人员的搜救行动9日仍在继续，国际社会进一步向黎巴嫩提供援助。与此同时，两名内阁部长当天宣布辞职。

黎巴嫩军方9日在有关搜救进展情况的通报会上说，爆炸发生后，法国、俄罗斯、卡塔尔、德国等多个国家的搜救队陆续抵达黎巴嫩，在爆炸现场展开搜救。目前找到幸存者的希望越来越渺茫，第一阶段的搜救行动已经结束，一些国家的搜救队准备撤离。法国、俄罗斯、土耳其等国家的搜救队决定继续参与搜救和清理工作。

此外，贝鲁特市内一些受损建筑物废墟清理工作当天也在继续，全国各地的志愿者以及一些外籍劳工纷纷加入其中。

在法国和联合国倡议下，国际援助黎巴嫩视频会议9日召开，一些国家和政府领导人或代表、欧洲以及国际货币基金组织和世界银行等国际机构负责人出席视频会议。

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩在视频会议上说，黎巴嫩原本就处于经济危机中，再加上新冠疫情，“应对这些问题已经超出黎巴嫩的能力范围”。贝鲁特重建所需巨大，他对向黎巴嫩伸出援助之手的所有国家表示感谢。

中国政府中东问题特使翟隽在会上宣布，中国将向黎巴嫩提供援助，用于支持黎方救治爆炸中的受伤民众，并向蒙受巨大损失或流离失所的家庭提供援助。

法国总统府说，与会各方承诺向黎巴嫩提供2.527亿欧元（约合2.98亿美元）短期贷款。

继8日发生抗议贝鲁特港口区发生大爆炸以及当局腐败的大规模示威活动后，贝鲁特市中心9日再次发生大规模示威活动，示威者与警方发生冲突，暂不清楚伤亡情况。

黎巴嫩新闻部长马娜勒·阿卜杜勒-萨马德9日宣布辞职，成为贝鲁特港口区爆炸发生后首名宣布辞职的政府部长。阿卜杜勒-萨马德发表电视声明说，宣布辞职是为回应民众的呼声。当天晚些时候，环境部长德米亚努斯·卡塔尔宣布辞职。

据黎巴嫩媒体报道，预计会有更多内阁部长辞职。总理哈桑·迪亚卜劝说其他内阁成员推迟辞职，以待10日下午举行的内阁特别会议的结果。报道说，预计会议将讨论迪亚卜有关提前举行议会选举的提议。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸。迄今爆炸已造成158人死亡、6000多人受伤，另有数十人下落不明。爆炸还造成约30万民众无家可归。

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