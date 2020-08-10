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初步计票结果显示卢卡申科再次当选白俄罗斯总统

2020年08月10日17:01  来源：新华网
 

新华社明斯克8月10日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯中央选举委员会10日早晨宣布，根据初步计票结果，现任总统卢卡申科以80.23%的得票率在总统选举中胜出。这是卢卡申科连续第六次当选总统。

白中央选举委员会主席叶尔莫申娜说，根据初步计票结果，得票率排名第二位的候选人季哈诺夫斯卡娅获得了9.9%的选票，个体企业家卡诺帕茨卡娅得票率为1.68%，排名第三。“S58技术”股份有限公司经理切列琴及全国研究和教育协会“说出真相”共同主席德米特里耶夫分别获得1.13%和1.04%的选票。有6.02%的选民投了“反对所有候选人”票。

白中央选举委员会在全国各地和境外共设立5767个投票站。在4日到8日提前进行的选举投票期间，全国共有41.7%的选民参加投票。9日进行的正式投票当天，各投票站于当地时间8时开放，原定于当天20时关闭并开始计票。由于首都明斯克10个投票站在截止时间仍有大量选民排队等候投票，这些投票站继续开放，其中一个开放到午夜过后。

根据法律，白总统通过直选产生。获得50%以上选票的候选人将当选总统，否则，得票前两位的候选人将进入第二轮投票。在第二轮投票中，获得简单多数票者胜出。白总统任期5年，可连选连任。

初步统计数据显示，共有近579.9万选民参加投票，投票率为84.23%。

独联体执行委员会主席列别杰夫10日向媒体表示，独联体使团在观摩选举过程中未发现有违选举合法性的事实，选举有序进行，符合白俄罗斯法律。

(责编：艾雯、燕勐)
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