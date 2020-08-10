国家能源集团龙源南非公司举办“云开放日”活动

人民网约翰内斯堡8月10日电 （刘畅） 10日，国家能源集团龙源南非公司举行以“新能源，新生活”为主题的“云开放日”活动。活动通过多角度立体化呈现南非最大风电项目的生产经营、疫情防控及复工复产情况，讲述“一带一路”央企故事，传递“一带一路”共商共建共享的精神内核，展现了中国企业的责任担当形象。

活动中，国家能源集团龙源南非公司本地员工白茉莉带领观众深入德阿风电场，走进升压站、中控室、风机塔筒及机舱，介绍风机发电原理、风机结构、风电场布局及风电场生产运营和疫情防控情况。

风电场员工戴晓明介绍，德阿风电场投运以来一直保持安全稳定运行，现在已经累计为南非输送近20亿千瓦时的清洁电能，相当于为30万户家庭供应了清洁能源。特别是疫情期间，风电场已持续稳定地为当地电网提供了超2亿千瓦时的清洁电力。

随后，白茉莉和当地早教中心进行了直播连线，她和风电场工作人员与小朋友们“隔空”跳起了舞蹈。早教中心教师表示，龙源南非公司捐赠了六间教室及教学设施，在新冠肺炎疫情全国封锁期间，公司资助早教中心购买食物，供孩子们上学及回家食用。她通过镜头对龙源南非公司一直以来的帮助表示了感谢。

在殷坦尼市政府，白茉莉采访了经济发展部主任麦森加纳。麦森加纳介绍，德阿风电项目建设运营期间，为当地创造了就业机会，在帮助中小企业发展方面发挥了重要作用。

据悉，国家能源集团龙源南非公司每年投入1500万兰特，致力于当地社区发展。在协助市政当局对抗疫情方面，公司向开普敦市和北开普省共捐助约350万兰特的善款和抗疫物资，包括向德阿风电场周边贫困社区定向捐赠了总额为26万兰特的厕所及储水罐，以及与当地政府通力合作，采购食品包分发给受疫情影响的急需帮助的最贫困居民。于此同时，该公司在南非累计投入1325万兰特持续实施“助学·筑梦·铸人”计划，用于资助北开普省成绩优秀的大学生完成学业，还出资在德阿成立了四所儿童早教中心，为当地贫困家庭的孩子接受教育提供平台。

国家能源集团龙源南非德阿风电项目于2017年建成投运，是中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目，每年可为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦时，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨，满足当地30万户居民的用电需求，有效优化当地能源结构、推进清洁低碳发展。

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