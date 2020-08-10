人民网讯 8月8日，由人民日报出版社、南风窗传媒智库联合举办的“历史关口，如何重新认识美国”研讨会暨《重新认识美国》新书发布会在北京举行。

在纷乱之世重新认识美国，是中国发展进程中绕不开的重要话题。南风窗传媒智库编写的《重新认识美国》，由南风窗资深主笔雷志华、南风窗国际专栏主编谢奕秋历时五年酝酿、创作完成，该书从政治、经济、军事、外交、社会等角度阐述了“美国之变”，解读了变化背后的动因，预判了未来可能的走向，为读者全面客观了解当今美国提供了良好视角，有助于看清世界百年未有之大变局与美国因素之间的逻辑关系。

人民日报出版社社长刘华新在致辞中表示，当今世界正经历着百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，中国的崛起引来国际社会瞩目，以美国为首的西方国家逆全球化而动，民粹主义泛起，贸易保护主义张狂。从中国企业中兴被制裁，华为被美方以长臂管辖干涉，从疫情责任甩锅中国，到关闭中国驻休斯顿领事馆，再到威胁强制关闭抖音海外版应用，美国政府在政治、经济、外交、科技等诸多领域对中国展开战略打压，意图遏制中国崛起。在此背景下，《重新认识美国》一书剖析美国问题，揭开美国真相，对帮助读者认清中美关系发展走向具有很强的现实意义。

广州日报报业集团副总编辑周成华在致辞中表示，认识美国的目的是为了更好地把握这个国家的发展态势，更好的理解美国对国际秩序和国际环境带来的影响，倘若继续奉行美国优先的策略，任由美国一小撮政客出于一己私利把中美关系推到十分危险的境地，这对现存的国际秩序产生不可估量的影响。《重新认识美国》这本书的出版，着眼于美国之变并解释其变化的动因，预判未来的走向，只有站在历史的时点上才能更清醒的认识当今美国在发展过程中所处的历史方位和阶段。美国之变也许是无法回头的趋势，它并不是造势于特朗普执政时期，是过去时也是现在时，可能还延续将来时，也意味着全世界都有必要做好长期与特朗普式的美国打交道的心理准备和战略准备，美国之变将深刻影响着世界。

发布会上，来自人民日报社研究部、国际部，中国社科院亚太与全球战略研究院及中国人民大学重阳金融学院等专家学者，围绕着“历史关口，如何重新认识美国”这一主题进行了研讨。

(责编：刘叶婷、燕勐)