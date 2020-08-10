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第三届中国·济南新动能国际高层次人才创新创业大赛欧洲区决赛举行

2020年08月10日15:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔8月9日电（记者 任彦）第三届中国·济南新动能国际高层次人才创新创业大赛欧洲赛区决赛8月9日举行，30个项目脱颖而出，将参加9月中旬在济南举行的总决赛。

大赛聚焦大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、生物医药与医疗康养、高效生态农业等四大领域，重点引进拥有自主知识产权和良好的产业化前景、高精尖的人才和项目。欧洲赛区由济南市科学技术协会和中国科协-欧洲华人专业协会联合会（比利时）海智创新创业基地承办。

因受疫情影响，本次比赛采用在线形式。据欧洲赛区总召集人宋志伟介绍，本赛区共征集了来自31个国家及地区的241个项目，其中83个项目已注册一国或多国专利，27个项目正在申请专利中。从中筛选出的125个项目参加本赛区决赛，30个优胜项目将进军济南参加9月中旬举办的总决赛。

中国驻比利时大使曹忠明出席活动并致辞，他说，在当前形势下，只有团结合作才能破解未来经济社会发展的突出问题。国际人才创新创业不仅助千万有志之士实现梦想，也是团结合作的一个个生动案例。科技创新发展需要广泛的国际合作，需要产、学、研、资金联动。中国将坚持开放创新，不断优化创新环境，完善创新创业相关配套政策措施，成为创新人才实现创新梦想的沃土。

(责编：于洋、燕勐)
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