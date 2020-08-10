原标题：五角大楼将举办人机空战虚拟大赛

新华社北京8月10日电 《参考消息》10日刊登美国《新闻周刊》网站文章《在即将举行的比赛中，人类F-16战机飞行员将与人工智能对决》。文章摘要如下：

美国国防部高级研究项目局7日宣布，在8月底的一次模拟空战中，人工智能算法将与驾驶F-16战机的人类飞行员对决。

模拟比赛将于8月20日举行。这是国防部高级研究项目局“阿尔法狗斗（近距离空中格斗）试验”的第三次也是最后一次比赛。由于目前的新冠疫情，这一比赛将是虚拟活动。

“阿尔法狗斗试验”旨在展示先进的人工智能系统在空战中的能力。去年选中了8支团队参加从8月18日至20日举行的最后一次比赛。这场比赛也是2019年启动的国防部高级研究项目局空战改革计划的一部分，旨在使空战自动化，增强人们对人工智能系统的信任，以支持未来实现有效的人机协作。

国防部高级研究项目局战略技术办公室的项目经理丹·亚沃尔舍克上校在声明中说：“我们无法像最初计划的那样，在拉斯维加斯的‘空军工场’项目部举行决赛。我们原计划邀请内利斯空军基地空军军械学院的战斗机飞行员来参加。”

他说：“但我们仍然很兴奋。我们将看到人工智能算法相互之间以及与在空军军械学院接受训练的人类飞行员之间一较高下。我们希望，来自空军、海军和海军陆战队的战斗机飞行员，以及军方领导人和人工智能技术界人士能登记并在线观看。看到这些团队在不到一年的时间里让人工智能在自主空中格斗方面取得如此大的进步，真是令人惊讶。”

这8个团队分别来自极光飞行科学公司、埃皮西斯科技公司、佐治亚理工研究所、赫伦系统公司、洛克希德-马丁公司、佩斯佩克塔实验室公司、物理人工智能公司和翱翔技术公司。

比赛第一天，各团队将使用各自算法对抗约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室开发的5款人工智能系统。在第二天的循环赛中，各队之间将展开对决。第三天，胜出的4支团队将进行淘汰赛，争夺冠军。然后，获胜队将与一名人类飞行员进行对决。

亚沃尔舍克说：“无论最终是人类还是机器赢得空中格斗比赛，‘阿尔法狗斗试验’都是为了增强大家对人工智能的信任。如果夺冠的人工智能赢得F-16战机飞行员的尊重，那么我们距离在空战中实现有效的人机协作又迈出了一步，而这正是空战改革计划的目标。”

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