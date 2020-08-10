新华社北京8月10日电 特稿：疫情之下 勤学不辍

新华社记者谢琳

在新冠疫情的阴影下，一切仿佛被按下暂停键。但是琅琅书声，却从未停止，“穿越”了整个学期与暑期。

任何情况下，都会努力生长，这就是青春。

自律——学会的第一课

日复一日地在家里对着电脑上课，在这种冷冰冰的学习方式下，在孤独中学会自律，甚至学会发现乐趣，是学生们在疫情期间学到的第一课。

卢卡是一名生活在意大利罗马的14岁男孩，酷爱户外运动的他，现在已经适应了在家按照上学的课表学习。虽然卢卡也会抱怨每天几乎有超过一半的时间是坐在电脑前上网课和写作业，但他也渐渐学会在中间穿插画画、练习钢琴，以及傍晚和父母到户外散步，让坚持变得更容易。“几个月下来，感觉自己变得安静了，更能静下心来独处和学习。”

10岁的肯尼亚男孩欧文，在疫情期间感受到了中文和中华文化的魅力。上午5节网课结束后，他迎来了喜欢的中文时间，包括听成语故事等。特别感兴趣的内容，欧文还会复述给家人听。欧文喜欢唐代诗人刘禹锡的《陋室铭》，喜欢关于秦始皇的历史故事，晚上听《中国通史》入睡。有了这些陪伴，这段本来寂寞的时间在他的回忆里，会是充满中国故事和韵律的时光。

俄罗斯远东联邦大学的中国学生李欣宇前不久刚刚硕士毕业。作为一名在异国留学的研究生，她面临的困难更多一些。例如，疫情期间学生都在宿舍学习、生活，她在上网课的时候室友可能正在打电话或者做饭，学习效果难免受到影响。为此，李欣宇录下课堂音频，课后反复聆听，查找遗漏、仔细消化。在这种困难条件下的辛苦付出也得到了回报，她被评为俄罗斯远东联邦大学优秀硕士毕业生。

成长——接受不可控的改变

在日本读国际高中的17岁中国女孩橙子最近有些焦虑。9月开学后，她将面临繁忙的考试和大学申请季。因为突如其来的疫情，本应在3月和5月参加的两场大学入学考试被取消，这意味着她失去了两次考试机会。下半年不仅要专注于考试冲刺，还要准备申请文件，加上国际形势变化，令留学前景扑朔迷离，“现实将我逼到了悬崖边”。

橙子努力调整心态，减少了部分学习时间，用弹钢琴、看电影、打游戏来放松心情，学习效率反而提高了；她还经常找学校的指导老师谈话，在老师的帮助下重新制定了考试时间表。理性接受现实，及时寻求帮助，为梦想全力以赴。

英国高中生拉拉·法塞在这个夏天毕业。因为疫情，她没有毕业典礼，不能和老师同学拥抱告别，甚至没有“高考”，这个原本应该很精彩的18岁的夏天黯然失色。

法塞的成绩很好，她已经为A-level考试做足了准备，希望可以升入心仪的大学学习建筑专业。但由于原定于5月和6月进行的高中会考和多场重要考试取消，她申报的大学录取结果将完全取决于平时学业表现。“在8月底大学公布录取结果之前，我的心都会一直悬着。”法塞说。

虽然如此，法塞还是计划多读几本建筑相关书籍，再做一些建筑相关调研。“对于这个夏天，我心情复杂，这次疫情真的让我第一次体会到世事无常，要珍惜当下。”

呵护——来自社会的支持

将拖鞋或玩具摆在地上代替训练用锥桶、将椅子摆在院子里作为球门，认真训练后再将视频传给老师——这是巴西孩子们的网上足球训练课。

这个名叫“好的种子”的社会足球计划是针对4至8岁儿童的免费足球课程，疫情期间变成了“云训练”。创始人兼教练雅克斯维尔为了提高视频吸引力，拉着5岁的儿子阿龙一起拍摄教学视频。“我想了很多，我看到儿子踢球时很开心，记得母亲在世时每天下午都会坐在体育馆的看台上看我踢球，最终我决定应该用自己的体育知识做些贡献，让贫民社区的孩子们能够通过足球使自己的人生多一种选择。”他说，希望网课在疫情之后能够继续，让更多无法来到课堂的孩子参加这个计划，为他们播下“好的种子”。

在法国，以往尽情玩耍的暑假，出现了鲜见的关键词“学习”。为了解决部分学生因疫情耽误学业或者知识掌握不牢固的问题，法国政府提出了“学习的假期”计划。在部分地区，政府会出资为学生提供免费法语和数学等补习课程。

在美国加州，补习学校“顶尖小子”正为网课忙碌着。今年因为许多家庭取消旅行计划，参加暑假学习的孩子更多了。校长克莉丝认为，学生们从3月就开始上网课，耐心和积极性都已不足，暑假网课必须更有吸引力，老师们已经专门就此进行了讨论，以提高网课的互动性和趣味性。

希望早日见到久违的同学和老师，希望克服困难顺利升学，希望能把握当下不留遗憾……在这段与疫情相伴的特殊岁月，相信这些美好的愿望会成为孩子们不断进步的动力。（参与记者：李洁、储信艳、吴刚、姜俏梅、张代蕾、唐霁、高山、赵焱、陈威华）

(责编：艾雯、燕勐)