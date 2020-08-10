原标题：绕过国会 特朗普批准新一轮新冠纾困措施

美国总统唐纳德·特朗普8日签署行政令，延长一些已经过期的新冠纾困措施，包括每周继续向失业人员提供失业救济金，只是金额从原先的600美元减至400美元。

美国国会共和党人和民主党人先前就纾困方案争执不下。民主党方面批评特朗普绕过国会“单干”。

【绕国会】

共和党籍总统特朗普8日在签署行政令后告诉媒体记者：“每周400美元，没有民主党人，我们这么做了……这笔钱是他们（失业人员）所需、想要得到的，给他们再次就业的动力。”

美国国会3月底批准大约2万亿美元新冠疫情纾困计划，联邦政府在各州失业救济金基础上为失业人员提供每周600美元的额外失业救济金。这一纾困计划7月底正式到期。民主党和共和党就新一轮纾困计划谈判多时，迄今未能达成一致。

特朗普说，就每周400美元的救济金，将要求州政府负担25%。美联社报道，美国多个州政府已经因新冠疫情承受财政压力，联邦政府布置的“新任务”恐怕将令它们举步维艰。这笔额外的失业救济金原先由联邦政府全额负担。

特朗普同时宣布将暂停征收工资税，适用于年收入少于10万美元的员工；新一轮纾困措施还将惠及申请联邦助学贷款或租住联邦补助房屋的人。

【陷争议】

美联社报道，绕过国会决定如何花费纳税人的钱，特朗普可能“吃官司”。路透社预期，相关法律过程恐怕要持续数月。

参议院多数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔8日在一份声明中说，他支持特朗普“探索办法，从而让失业救济金和其他救助措施惠及那些最需要帮助的人”。

美国众议院议长南希·佩洛西、参议院民主党领袖查克·舒默发布联合声明，指出总统行政令不会给美国家庭带去多少实质性帮助，“我们呼吁共和党人回到谈判桌前，与我们达成妥协”。

国会参议院财政委员会民主党籍成员罗恩·怀登说，特朗普无法向3000万失业人员延长发放每周600美元的救济金，他“违法发布行政令”无非是为“掩饰这一失败”，“这是典型的特朗普骗局：扮演领导人，但其实是抢劫那些最需要帮助的人”。

共和党和民主党5月开始新一轮救济计划博弈。民主党人占多数的众议院5月通过一份3.4万亿美元的方案。共和党方面7月底拿出一份1万亿美元的草案。

双方一大分歧在于是否延续每周600美元的失业救济金。白宫和国会共和党方面认为这一金额过高，打击民众重返工作岗位的积极性，希望将金额降至200美元。民主党人则坚持认为，这一金额是保障生活的必需，应该延长至明年1月。

佩洛西和舒默7日提出把纾困方案总额降至大约2万亿美元，没有得到共和党方面积极回应。（杜鹃）（新华社专特稿）

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