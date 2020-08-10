原标题：联合国秘书长：各国应尽力减少新冠疫情对土著人民的影响

新华社联合国8月9日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯9日表示，新冠疫情严重影响全球4.76亿土著人民的生活，各国应调动各种资源，以减少疫情对土著人民的影响。

每年8月9日是世界土著人民国际日。古特雷斯当天在视频致辞中表示，纵观历史，从其他地方传入的疾病通常会导致对此毫无免疫力的土著人民大量死亡。各国应调动资源，满足土著人民的需求，肯定他们的贡献，并尊重其不可剥夺的权利。

古特雷斯指出，新冠疫情暴发前，土著人民已经面对根深蒂固的不平等、污名化和歧视；疫情暴发后，有限的医疗保健、清洁饮水和卫生设施条件加剧了他们的脆弱处境。

古特雷斯说，土著人民主要从事传统职业和自给自足的经济活动，或在非正规部门工作，这些都受到疫情的不利影响。此外，疫情期间环境保护执法松懈，非法采矿和伐木等活动导致土著人民成为暴力受害者，许多人因此丧生。

古特雷斯强调，为了保护土著人民的权益，应确保新冠疫情应对和复苏战略将土著人民包括在内。联合国系统将始终致力于实现《联合国土著人民权利宣言》，并致力于增强土著人民的复原力。

1994年联合国大会通过决议，将每年8月9日定为世界土著人民国际日，今年的主题是“新冠疫情与土著人民的复原力”。

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