北斗给全球用户带来巨大福利（国际论道）

6月23日，远望6号船太平洋上精准测控助力北斗三号“收官星”入轨。

倪栋梁摄（新华社发）

北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式7月31日在北京举行。中国国家主席习近平出席仪式，宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。这是中国第一个面向全球提供公共服务的重大空间基础设施，标志着北斗导航系统26年的研发过程结出硕果。

北斗导航系统工程自1994年启动，2000年完成北斗一号系统建设，2012年完成北斗二号系统建设。北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务，标志着工程“三步走”发展战略取得决战决胜，使中国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。

26年研发 圆满收官

“中国国家主席习近平7月31日宣布，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。至此，中国政府确认北斗三号项目的最后阶段圆满收官。”塔斯社报道称，6月23日，中国使用长征三号乙运载火箭，将北斗三号的最后一颗即第55颗全球组网卫星送入太空。如今北斗三号全球卫星导航系统全面建成，中国得以通过北斗系统向全球提供导航、定位以及其他服务。

中国在北斗导航系统项目中数十年如一日的研发努力，引发外媒的关注和好评。

印度《印度斯坦时报》报道称，自上世纪90年代启动北斗导航系统工程项目以来，中国已在全国范围内动员400多个单位和30多万名科技人员参与研发。截至2019年底，中国国内超过650万辆营运车辆、3200余座内河导航设施、2900余座海上导航设施已应用北斗系统，已建成全球最大营运车辆动态监管系统。

“北斗三号于2018年开始为参与‘一带一路’倡议的国家及其他一些国家提供导航服务。除提供极高精度的辅助导航外，该系统还提供短报文通信服务，并具备图像传输能力。”美联社报道称。

俄罗斯《航天新闻》评论员伊戈尔·利索夫表示，以航天领域的标准来看，中国在十分短的时间内建立起了一套完整的卫星导航系统。他指出，就精度参数而言，中国的北斗系统和GPS、格洛纳斯系统相当接近，北斗三号卫星系统里的3颗倾斜地球同步轨道卫星和3颗地球静止轨道卫星使得它拥有更强的信息传递功能，这是一个有前景的系统。

美国物理学家组织网发布消息称，北斗三号全球卫星导航系统全面建成，标志着作为主要太空大国的中国又迈出了一步。在过去的20年中，中国政府投入大量资源发展自主的高科技能力，在太空领域取得迅速发展。

55颗卫星 技术领先

俄罗斯航天政策研究所伊万·莫伊谢耶夫表示，目前太空中在轨的有俄罗斯格洛纳斯全球卫星导航系统的27颗卫星、30余颗美国卫星、20余颗欧洲卫星，中国北斗导航系统55颗卫星的加入，大大提高了定位的准确性，扩大了覆盖范围，给全球用户带来巨大福利。

北斗三号全球卫星导航系统的开通，使中国迈入全球卫星导航技术领先队伍。外媒纷纷对中国在卫星导航领域的领先地位作出积极评价。《印度斯坦时报》报道称，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，并做好为全球提供服务的准备，从而跻身由美国、俄罗斯和欧盟组成的提供空基导航系统的精英行列。

据拉美社报道，北斗三号在卫星数量和技术进步方面已赶上其三大国际竞争对手——美国的GPS系统、欧洲伽利略系统、俄罗斯格洛纳斯系统。北斗三号的设计人员表示，其信号将更加精准、稳定，覆盖范围更广。

“北斗系统可与美国的GPS系统相媲美。”美国《时代》周刊网站报道称。据美联社报道，虽然中国表示寻求与其他卫星导航系统开展合作，但北斗系统最终可能与美国的GPS系统、俄罗斯的格洛纳斯系统以及欧盟的伽利略系统形成竞争关系。

新加坡《联合早报》网站报道称，北斗三号全球卫星导航系统由地球中圆轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和地球静止轨道卫星三种不同轨道的卫星组成，能够更好地服务于中国及周边地区。同时，它除了导航、定位、授时服务外，还具备短报文通信的功能。根据全球导航定位系统评估数据，北斗目前的精度水平完全达到预期标准。

120余国 使用北斗

“目前，北斗系统服务已覆盖200多个国家和地区，日服务达2亿次，全世界一半以上国家都已开始使用北斗系统。”《印度斯坦时报》报道称。北斗三号全球卫星导航系统正式开通后的广泛应用前景受国际社会关注，外媒普遍认为，北斗系统的全球应用将提升中国国际影响力。

时事社报道称，目前，北斗基础产品已出口到120多个国家和地区。未来，北斗三号不仅会在防灾救灾、海难救援等领域发挥作用，还将为中国的汽车自动驾驶以及物联网等诸多产业提供服务。

俄罗斯托木斯克国立大学世界政治教研室副教授丹科夫表示，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，对于中国的技术发展来说是一项重要事件，它将成为影响世界导航服务市场的新因素。俄罗斯齐奥尔科夫斯基宇航科学院院士亚历山大·谢列兹尼亚科夫认为，从商业角度来看，北斗三号可以在开展合作时带来丰厚的利润，其他国家毫无疑问对相关合作感兴趣。

美国消费者新闻与商业频道报道称，北斗系统的竣工，是中国技术全球发展的一部分，提高了中国技术的海外影响力。英国诺森比亚大学空间法与政策学教授克里斯托弗·纽曼表示，中国的视野因此更加全球化。

巴西圣保罗大学遥感探测领域专家努内斯教授表示，随着北斗卫星导航系统和高分辨率对地观测系统的建设与发展，中国在卫星导航与测绘遥感装备领域取得长足进步。“中国自主建设的北斗三号全球卫星导航系统完成全球组网部署，标志着中国作为主要空间力量又向前迈进了一步，开启了和平利用外层空间、高质量服务全球的新篇章。”

(责编：曹昆)