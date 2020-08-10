健身运动，让生活更美好

2019柏林马拉松的参赛者正在进行比赛。本届马拉松吸引了来自150个国家和地区的46983人参赛。

新华社发

在巴西阿拉亚尔—杜卡布市的海滩上，人们在踢球运动。

新华社发

瑞士滑雪场一景。

影像中国

在东京代代木公园，普通人与视觉障碍人士结伴休闲锻炼。

本报记者 刘军国摄

人类健康是社会文明进步的基础。世界各国广泛开展全民健身运动，出台多种举措培育国民运动习惯，完善体育设施建设，推动全民健身蓬勃发展。在民众健康水平持续提升的同时，体育领域国际合作不断加强，体育产业迎来发展新契机

巴西

近四成民众定期进行体育锻炼

本报驻巴西记者 张远南

“胜利，胜利，胜利……”伴随着弗拉门戈俱乐部队歌，102岁的新冠肺炎患者席尔瓦治愈出院。“出于对弗拉门戈俱乐部的热爱，父亲特意请求院方在出院仪式上播放了队歌。”席尔瓦的女儿表示，“他的视力、听力都还不错，现在还坚持通过电视观看比赛。因为成长过程中的耳濡目染，我们全家人都对这家俱乐部充满感情。”

足球是巴西民众最热爱的运动项目。这里不仅有高水平的国家队，还有数量众多的各级别联赛球队。人们对足球的热爱不仅仅停留在欣赏职业竞技层面，日常参与度也非常高。穿梭在里约热内卢，无论是在街边公园还是海滩，总能看到不同年龄段的人们在挥汗如雨追逐足球。据巴西媒体统计，足球、排球和乒乓球是当地民众参与最多的球类运动，其中踢足球的人数超过3000万。

2011年，巴西政府制定了一系列全民健身计划，包括增建公共体育设施、引导民众规范饮食、加强体育锻炼等。这一计划在巴西全国超过1800个城市推广，投资上亿美元，共建成2000多个公共健身场所，创造充足的空间供市民进行体育、休闲活动。除了完善体育基础设施建设，该计划还包括培养大批体育教师、营养学家、理疗师、心理学家和其他卫生专业人员，共同促进民众养成健康的运动和饮食习惯。巴西卫生部今年最新调查显示，39%的巴西民众定期进行体育锻炼，参与人数较10年前增长了29%。

“国家和地方的公共政策对于体育运动的普及尤为重要。”巴西利亚大学公共体育政策专家佩德罗·费尔南多认为，政府通过提供运动场所和设备，推动落实健康促进计划，从而有效促进公众培养运动习惯，提升全社会的健康水平。

在里约著名的科帕卡巴纳海滩，每到周日和节假日，沿海干道禁止车辆通过，以供市民运动和休闲。里约有漫长的海岸线，海滩成为当地人户外运动的理想去处。在大小不一的海滩上，很多区域设有供足球、排球爱好者使用的配套设施，部分沿海公路旁还设有专门的步行道和自行车道。大量的市民在这里运动健身，给这座海滨城市增添了许多运动活力。

前不久，记者所住的公寓楼门口多了两台动感单车，外面包裹着塑料薄膜作为防护，有住户在上面蹬得不亦乐乎。物业工作人员告诉记者，疫情防控期间，小区内的健身房关闭，为满足业主的锻炼需求，他们将部分器材搬到公寓楼门口，并准备了酒精等消毒工具。巴西人的运动热情没有因疫情而减退，在一些体育用品网站，健身器材的销售量实现了10倍以上增长。

（本报里约热内卢电）

德国

体育俱乐部推动全民健身

本报驻德国记者 花 放

在德国首都柏林，每当新年第一天，从勃兰登堡门前的巴黎广场出发，沿着菩提树下大街一路向前，直至博物馆岛上的柏林大教堂，在这段单程2公里长的道路上，满是身着五颜六色运动服的跑步者，他们以一场长跑辞旧迎新。今年1月1日，共有4484名柏林市民参加了迎新年长跑活动。

柏林的运动氛围十分浓厚。市政府开放了多处公园和绿地供市民免费健身、休闲，市内建有38座游泳馆和31座露天泳池，滑板、跑酷等运动爱好者也都能在柏林找到适合的运动场地。柏林还拥有大大小小2000余个体育俱乐部，约350万人口中超过一半活跃在各个俱乐部中，参与各种形式的体育运动。

在德国，联邦政府层面主抓竞技体育项目发展，大众体育的发展由各联邦州和地方政府负责。根据德国法律规定，州政府承担城市社区体育基础设施建设。此外，德国大量的体育协会、体育俱乐部在开展体育运动、维护体育设施、提供体育服务等方面也发挥了重要作用。

德国建有一整套体育俱乐部体系，德国奥林匹克体育同盟（德国奥委会）是这一体系中的领导机构。在德国奥委会的管理下，德国的16个联邦州都成立了州体育协会，各大体育项目也设有专业协会。在这个体系的基层，活跃着约9万家体育俱乐部，它们通过提供教练指导、场地器材、比赛机会等方式吸纳会员， 推动大众体育运动的发展。由于收费合理、数量及种类众多，德国体育俱乐部吸引了大批会员。德国总人口的1/3都是德国体育俱乐部会员。

体育俱乐部在培育体育人口，推动大众体育发展的同时，也有力促进了德国竞技体育运动的发展。根据调研机构的数据，足球是德国最受欢迎的体育运动，德国国家男子足球队曾4次问鼎世界杯足球赛。德国足球的成功离不开极高的民众参与度，德国共有超过10级的联赛体系，德国足协更是凭借旗下超过2.5万家俱乐部和近700万会员成为全球最大的专业体育协会。

“全民健身在德国社会生活中正发挥着积极作用，不但能够帮助市民强身健体，也能有效加速青少年儿童的社会化进程，促进外来人口更好融入社会，阻止暴力行为，同时还可以推动体育产业的发展。”柏林市政府网站刊文指出，体育俱乐部承担了重要的社会参与功能，推动了公平、团结、宽容等理念的传播。

“疫情防控期间，全民健身的重要性更加凸显。”前联合国秘书长特别体育顾问、德国不来梅市前内政和体育部长威利·伦科认为，“越来越多的人意识到进行体育锻炼的重要性，全民健身应该得到更多关注和重视。”

（本报柏林电）

日本

打造“一亿人体育运动社会”

本报驻日本记者 刘军国

不管是寒冬的清晨，还是盛夏的夜晚，走在东京的大街小巷，经常可以看到穿戴整套运动装备的市民在跑步锻炼。疫情防控期间，很多体育馆、游泳馆与健身房暂不营业，许多日本人选择了户外跑步的运动方式。

日本全民健身运动的普及可以追溯到上世纪60年代初。为了鼓励民众积极参与体育运动，日本1961年颁布《体育运动振兴法》，提出设立“体育运动日”，并要求中央和地方政府积极组织各种配合体育运动日主题的活动。1964年，东京举办第十八届夏季奥运会。同年12月，日本政府通过一项关于增强国民健康与体力的决议，积极提倡民众大范围开展国民健身运动。进入本世纪后，日本政府于2012年、2017年先后两次制定《体育基本计划》，要求体育厅不断完善相关措施，推动国民参与体育活动，致力于实现“一亿人体育运动社会”。

在日本，很多地方政府把推动终身体育运动作为提高民众健康水平的重要抓手。新潟县新发田市鼓励民众从每天10分钟慢走开始，不断增加每天的运动时间，从而养成运动习惯。该市政府还组织了“一月慢走20万步”活动，完成者可以获得纪念品奖励。为了让更多市民参与慢走活动，新发田市政府还特意设计了12条慢走路线，包含市内主要景点，运动者可以在慢走中欣赏风景，为运动增添乐趣。

各地区市民文化中心也大多配备有运动设施，方便市民进行运动锻炼。家住东京都目黑区的伊藤女士每周五晚上都去区民中心游泳馆上一个半小时的游泳课，同学里既有住在附近的老人，也有上班族。

值得一提的是，体育漫画在推动日本民众尤其是青少年参加体育运动中发挥了重要作用。日本体育漫画题材广泛，涉及各种类别的赛事。《排球女将》《足球小将》《灌篮高手》等体育漫画家喻户晓，让很多日本青少年爱上运动。

经过多年努力，日本社会全民健身习惯逐渐养成。日本体育厅2019年度的调查数据显示，有53.6％的成年人每周运动一次以上。7月27日，日本东京都政府宣布，随着东京奥运会、残奥会的延期，在不影响奥运会、残奥会场馆交付和筹备工作的情况下，作为东京奥运会和残奥会场馆的相关设施将逐步开放给公众使用。

（本报东京电）

瑞士

发展冰雪运动基础坚实

本报驻比利时记者 方莹馨

200多个滑雪场、7400公里的滑雪道、3000多公里的冬季健行路线、2000多公里的雪鞋漫步小径、29个海拔2800米以上的冰雪运动场……位于阿尔卑斯山脉中心地带的瑞士，拥有得天独厚的雪地条件和悠久的冰雪运动传统，冰雪运动蓬勃发展。

瑞士有近300万人口参与滑雪，国民参与度达35%，冰雪运动作为国民运动，被纳入瑞士政府的政策规划中。根据“促进体育行动计划”，瑞士联邦体育局2017年启动旨在提高冰雪运动参与度的“部署和开展推进冬季运动”系列行动，支持政府与企业、行业协会合作推进冰雪运动发展，计划建设国家冬季运动中心，作为所有冰雪运动的训练和培训基地。

“在瑞士，冬令营的传统可以追溯到上世纪40年代。”洛桑大学体育科学学院研究员格雷戈里·奎因介绍，几乎所有瑞士学生在接受义务教育期间都会至少参加一次冬令营。瑞士政府希望通过这种方式吸引年轻一代热爱冰雪运动。国家“青年+体育”项目培训负责人安德烈亚斯·斯坦纳格说：“在雪地里远足，尝试各种冰雪运动，学习如何应对雪崩等危险状况，学生时期的露营经历推动我逐渐成长为一名优秀的滑雪爱好者。”

完善的基础设施为民众参与冰雪运动提供了保障。据瑞士国家旅游局介绍，瑞士拥有7.3万公里公路网、1000公里山区铁路、1800条隧道、2.8万个公共交通站点，覆盖全境的交通网络连接了城市与滑雪区；13条齿轨铁路、50辆登山缆车和约600条空中索道则构成便捷的登山系统，减少了游客上山所需时间，让运动、游览更为方便。冰雪运动的蓬勃发展也带动了瑞士冰雪产业发展。“瑞士资讯网”报道，瑞士高山度假区约有80％的收入来自冬季。

瑞士民众对体育的热情不止于冰雪运动，足球、篮球、网球等运动在瑞士都有众多拥趸。瑞士联邦体育局最新研究显示，瑞士59%的人口每周至少锻炼一次，比例居欧洲首位。为促进更多民众参与运动，瑞士各级政府普遍重视为大众体育提供资金支持，非公共部门也为青少年体育、大众体育、业余精英体育筹集了大量资金。瑞士联邦国防、民防和体育部部长维奥拉·阿默德强调，通过提高体育经费发展基层体育运动，可以进一步扩大对全民健身的宣传和推广。

“瑞士在发展冰雪运动上有坚实的基础和成熟的市场，中国的冰雪运动市场正在崛起，两国可以开展多层次的合作，共同推动北京2022年冬奥会成功举办以及冬季运动的可持续发展。”瑞士滑雪协会主席乌尔斯·雷曼认为，中国冰雪运动市场的巨大潜力可以给世界体育产业带来巨大的发展空间。

（本报布鲁塞尔电）

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《 人民日报 》（ 2020年08月10日 17 版）

(责编：曹昆)