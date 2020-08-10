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英国同日本贸易谈判取得进展

汽车等领域有望延续与欧盟相同的关税标准

本报驻英国记者  强  薇

2020年08月10日04:50  来源：人民网－人民日报
 

　　日本外相茂木敏充8月5日至8日访问英国，与英方就“脱欧”后两国的贸易协定进行谈判，这是日本外相疫情后首次出访。英日双方表示，谈判取得“实质性进展”，但仍在一些关键领域存在分歧。

　　英国“脱欧”过渡期结束后，将不再享有此前欧盟和日本之间的贸易协定。这意味着，如果英日之间未能达成新的贸易协定，双方将于明年1月1日开始回到世界贸易组织框架下进行贸易。为此，双方于今年6月展开了贸易谈判。

　　根据英国政府的数据，去年英日两国之间的贸易总额为314亿英镑（1英镑约合1.3美元），英国有9500家企业向日本出口商品。日本是英国非欧盟地区的第四大贸易伙伴，也是英国最大的外国直接投资国之一。

　　正在谈判中的英日贸易协定，将很大程度上借鉴2019年日本与欧盟达成的贸易协定，汽车、奢侈品等领域有望延续与欧盟相同的关税标准。英国希望在金融服务、电子商务等领域进一步推进与日本的贸易关系，英国国际贸易大臣利兹·特拉斯称，希望在这些领域“超越日本与欧盟的协议”。

　　据英国媒体报道称，根据目前正在商讨的协定内容，未来英国汽车制造商将以更便宜的价格进口日本汽车零件，面向消费者的电子产品价格也将下降。英国生产的培根、豪华皮革产品等能够以更低的价格进入日本市场。

　　在日本此前和欧盟的贸易谈判中，农业是最为困难的领域之一。此次英日谈判中，英国希望减少或消除农产品关税，允许该国食品生产商保持与欧盟相同的日本市场准入水平。但有英国媒体评价称，由于谈判时间紧迫，双方没有足够的时间在农业问题上讨价还价。

　　英国《金融时报》报道称，英日贸易协定有望使英国国内生产总值增长0.07%。如果达成贸易协定，英国向日本出口的商品和服务将增长21%，而从日本的进口则会增长约79%。

　　英日双方表示，争取在本月底达成原则性协定，以便让协议在今年年底生效。如果双方成功签订协议，这将是英国正式“脱欧”后签署的首份贸易协定。

　　（本报伦敦8月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月10日 16 版）
(责编：曹昆)
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