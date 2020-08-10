乍得湖盆地安全形势严峻

联合国难民署日前发表声明，强烈谴责极端组织对喀麦隆极北大区的一处难民营地发动炸弹袭击，此次袭击造成至少18人丧生。声明指出，乍得湖盆地的严重暴力冲突目前已导致3万人死亡、300多万人被迫逃离家园。分析认为，宗教分歧、资源紧张、武器扩散等因素使当地安全形势恶化，国际社会应全力支持区域经济社会发展，消除暴力滋生的土壤。

乍得湖盆地位于乍得、喀麦隆、尼日尔和尼日利亚4国交界地带，贫穷和基本社会服务严重匮乏等因素，给极端组织的滋生壮大提供了土壤。“博科圣地”“伊斯兰国西非省”等极端组织不断坐大，对地区和平稳定构成前所未有的威胁。有报道指出，“伊斯兰国西非省”在控制区域内招募武装人员、掌控贸易、征税乃至划分牧场，俨然取代了地方政府的职能。

分析认为，近年来愈演愈烈的宗教冲突进一步激化了社群关系。此外，乍得湖盆地安全形势恶化也与全球气候变化有关。数十年来，乍得湖面积不断萎缩，从上世纪60年代的2.5万平方公里缩小到现在的不足2000平方公里，土地荒漠化加剧，当地牧民和农民在用水、牧场农地问题上的矛盾不断激化。牧民由于疫情无法跨境放牧，大批牲畜因干旱缺粮死亡，当地居民也面临饥饿威胁，暴力事件频发。

面对猖獗的武装分子，乍得湖周边国家一方面加强军事打击力度，另一方面深化国际合作，积极发展地区经济、改善民生，力图从根本上扭转地区安全形势。今年4月以来，由尼日利亚、尼日尔、乍得和喀麦隆等国军队组成的多国联合特遣部队对“博科圣地”和“伊斯兰国西非省”展开大规模清剿行动。尼日利亚军方7月曾表示，通过对恐怖分子聚集地的空袭和地面打击，大批“博科圣地”成员宣布投降。四国均表示，欢迎武装人员主动投降，政府将积极帮助他们重新融入社会。

乌斯曼5年前被迫参与极端组织，他在向尼日利亚政府军投降后，在营地接受回归社会培训，学会了电焊、木工、理发等职业技能，打算回家后当一名理发师。尼日利亚媒体报道说，目前已经有2000多名前极端组织成员接受了尼政府名为“安全走廊行动”的教育培训计划，重新回归社会。该计划得到联合国、欧盟和国际移民组织的支持。

今年5月，世界银行批准了由国际开发协会提供的3.46亿美元资金，用于乍得湖盆地的恢复和发展。这笔资金将侧重于加强四国之间的区域合作，以支持乍得湖沿岸地区的社区，改善居民的生活条件。

此间舆论认为，乍得湖盆地安全问题旷日持久，背景错综复杂，解决起来绝非一日之功。相关国家对极端分子打击和应对之策的效果有待进一步观察。

（本报约翰内斯堡8月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 16 版）

(责编：曹昆)