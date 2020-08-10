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“复兴大坝”问题谈判考验各方智慧

本报驻埃及记者  黄培昭

2020年08月10日04:50  来源：人民网－人民日报
 

　　在非盟斡旋下，埃塞俄比亚、埃及和苏丹三国日前就“复兴大坝”问题开启新一轮谈判。分析人士指出，由“复兴大坝”引发的上述三国矛盾由来已久。位于尼罗河下游的埃及和苏丹担心，埃塞在上游修建“复兴大坝”会影响本国用水安全。在国际社会推动下，目前三国有意愿通过对话解决问题，但如何在一些关键问题上达成共识考验各方智慧。

　　埃塞政府2011年为“复兴大坝”奠基，今年7月该工程完成了第一阶段蓄水，大坝建成后将是非洲最大的水力发电设施。而地处尼罗河中下游的埃及担心，大坝会影响本国每年555亿立方米的尼罗河水使用份额，以及本国阿斯旺大坝的发电能力。苏丹立场相对缓和，尽管也担忧“复兴大坝”蓄水将导致本国用水量减少，但苏丹需要埃塞供电以缓解自身电力匮乏，同时大坝调节的水流量可控，这将有利于减少苏丹旱涝灾害。三方曾于2015年通过谈判达成原则宣言，保证相互尊重他国在水资源上的利益，特别是任何国家所拥有的尼罗河水份额都不应受到影响。三方同意在此基础上继续就其他细节进行谈判，以达成关于大坝问题的全面协议。

　　今年6月底，非盟正式介入“复兴大坝”问题三方谈判。根据非盟的一份公报，三方谈判中90%以上的问题已经解决。7月初，谈判在非盟主持下重启。十余天的谈判未能达成协议，三方各向非盟轮值主席国南非提交一份报告，供非盟随后召开的部分非洲国家首脑会议讨论。

　　由非盟主持的三方谈判得到国际社会认可。6月29日，应埃及要求，联合国安理会就“复兴大坝”问题进行辩论。虽然安理会未能就这一问题发表决议，但辩论中各成员国对“复兴大坝”的态度趋于一致，支持非盟主持的三方谈判，希望三国继续通过建设性对话和合作解决问题。

　　8月4日，埃塞俄比亚方面称，埃及和苏丹要求谈判暂停。5日，埃及向非盟轮值主席国南非致信，表示拒绝接受埃塞俄比亚提出的问题解决方案。6日，南非表示，谈判“处于至关重要的阶段”，呼吁各方继续保持接触。

　　舆论认为，大坝投入使用后第一阶段如何蓄水、如何持续运营等都是谈判的焦点。新协议约束性如何、如何解决争端、新协议与此前尼罗河流域国家签署的用水协议之间是什么关系，也都是在法律上需要解决的难点。分析指出，虽然相关国家和国际社会的积极表态为解决“复兴大坝”矛盾带来了曙光，但短时间内解决这一问题仍有较大难度。在埃塞，“复兴大坝”已不仅是一个水利工程项目，更是民族自豪感的象征；在埃及，由于当地水资源严重匮乏，民众对“复兴大坝”建设可能带来的用水安全隐患表示担忧。

　　埃及开罗大学环境教授哈比布在接受本报记者采访时说，人口膨胀、气候变化加剧、工农业发展迅速等因素导致各国对尼罗河水需求量大增。“复兴大坝”问题未来可能持续成为地区的焦点议题，需要相关国家通过谈判与合作妥善解决。

　　（本报开罗8月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月10日 16 版）
(责编：曹昆)
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