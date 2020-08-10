尼中是患难与共的真朋友（国际论坛）

尼泊尔和中国是跨越喜马拉雅山脉的友好邻邦，两国一直保持着深厚的友谊和合作伙伴关系，是患难与共的真朋友

今年8月1日是尼泊尔和中国建交65周年纪念日。建交65年来，两国互利合作不断扩展，传统友谊不断加深，成为邻国间平等相待、友好合作、互利共赢的典范。

一代代赴华留学的尼泊尔学生是尼中关系发展的参与者和见证人。自1957年以来，数以千计的尼泊尔学生赴华留学。学成归国后，他们不仅用所学为当地社会进步发展贡献力量，更成为传播尼中友谊的使者，推动更多尼中交流与合作。作为其中一员，我很荣幸有机会到中国学习医学，认识和了解中国这个伟大的国家及其人民。

我于1977年获得中国政府奖学金，到北京中医药大学留学。至今，我仍然记得，在我发现钱包丢失后，善良的售票员让我继续坐车，几天后将在公共汽车里捡到的钱包寄给我。中国老师更像父母一样耐心地辅导我、照顾我，帮助我逐步融入求学生活。一些中国同学还将粮票、布票分给我，解决了我在实习期间的生活需求。我在药理学考试中得了满分，得到老师表扬，《中国画报》还对此进行了报道。在中国的7年留学生活，我经历了很多难忘的事情，与中国朋友结下深厚友谊。

回国后，我在尼泊尔一所公立医院工作，推广中医和针灸。很多尼泊尔留学生在中国接受了优质的教育，成为高层次人才，在医学、工程、管理、语言等领域为尼泊尔发展作出贡献。

中国是尼泊尔始终如一的朋友。中国长期向尼泊尔提供经济、技术援助，阿尼哥公路、加德满都内环路等项目促进了尼中互联互通，助力尼泊尔从“陆锁国”变成“陆联国”。中国在实现自身发展的同时不忘帮助其他国家发展，特别是邻国发展。共建“一带一路”提升了中国对外开放水平，在推动各国共同发展方面发挥了引领作用。

毕业后，我每年都会访问中国。每次回到中国，我都感觉像是回到了第二故乡。乘坐京津城际高铁时，我深切感受到中国的巨大发展成就。目睹中国经济的快速发展和社会面貌的日新月异，我认为中国发展经验值得尼泊尔学习借鉴。

尼泊尔和中国是跨越喜马拉雅山脉的友好邻邦，两国一直保持着深厚的友谊和合作伙伴关系，是患难与共的真朋友。2019年10月，尼中关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。我相信，在尼中双方政府和人民的共同努力下，两国关系将再上新台阶，两国友谊将结出更多硕果！

（作者为尼泊尔中国文化教育协会主席）

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 03 版）

(责编：曹昆)