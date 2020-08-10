“中国—里约友好日”庆祝活动8月7日以线上形式举行。伴随着悠扬的曲调，活动仪式上首先播放了一部回顾双方交流合作的短片：中巴艺术家交响音乐会举办、首届中巴电影电视展举行，里约中国学校落成……一个个生动的场面，一张张鲜活的笑脸，勾勒出双方在各领域深入互动的图景。

2018年，里约热内卢州议会通过立法确定8月8日为“中国—里约友好日”。“这个纪念日是巴中友好的象征，值得我们热烈庆祝。”友好日提案人、里约州议员古斯塔沃·图图卡表示，疫情防控期间，中国各界和巴西华侨华人向里约捐赠物资，这样的行动展现了巴中友谊。“中国在推动全球抗疫合作中发挥着重要作用。中国政府、在巴华侨华人等为巴西抗击疫情提供了大力帮助，巴方对此十分感激，相信巴中友好将进一步巩固。”

当前，巴西处于抗疫关键时刻。中国政府、中国多个省市向巴西政府和里约等巴西各州市捐赠多批抗疫物资，并协助采购医疗设备；里约华侨华人团体也向里约州市政府捐赠大量防疫物资，向贫困家庭捐赠一万多个“基本食品篮子”；日前，巴西里约中国和平统一促进会等还向里约州议会捐赠了两万只医用口罩。

“在‘中国—里约友好日’之际，收到中国朋友的捐赠意义非凡，希望巴中友谊地久天长。”里约州议会办公室主任瓦格纳·维克特说。巴西外交部驻里约办事处负责人爱德华多·拉姆斯表示：“面对疫情，巴中守望相助，更加展现了两国间的友好情谊。”

中国驻里约总领事李杨表示，中巴双方将进一步深化抗疫合作，推动中巴全面战略伙伴关系、中国各地和里约等州市友好交流与合作不断向前发展，造福两国人民。

（本报里约热内卢8月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 03 版）

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