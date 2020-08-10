和平利用太空 促进国际交流（外媒看中国）

北斗三号全球卫星导航系统日前正式开通，中国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。外国媒体对此高度关注，认为中国建成了独立自主、开放兼容的全球卫星导航系统，是中国对世界的重要贡献，不仅可为全球公共服务基础设施建设提供高质量服务，而且对推动全球经济社会发展也将发挥积极作用。

北斗系统卫星新技术占比超过70%——北斗卫星导航系统的研发之路，是一条自主创新、追求卓越的发展道路。马来西亚《星报》网站在报道中引述专家评价，认为北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务，是中国航天领域新的里程碑，也是中国促进科学技术创新发展的一项重大成就。

近年来，中国在航天领域建设稳步推进，探月工程和火星探测计划陆续实施，并且正在建设自己的空间站。西班牙《国家报》刊文指出：“北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务，是中国迈向航天强国的重要里程碑。该系统不仅能提供全球定位导航授时服务，还能进行短报文通信，开创了通信导航一体化模式。”

新加坡《联合早报》网站报道称，北斗三号卫星的使用期限由原来的8年提升至10到12年，中国北斗芯片研发生产技术逐步成熟。日本广播协会电视台报道说，北斗三号全球卫星导航系统通过与5G等新兴技术融合，应用范围将不断扩大。俄新社报道援引俄罗斯空间政策研究所所长莫伊谢耶夫的话说：“从系统建设、卫星数量、定位精度以及可用性角度来看，北斗三号全球卫星导航系统的功能性能指标达到世界一流水平。”

西班牙埃菲社报道说，北斗三号全球卫星导航系统将在全球范围内提供定位与导航服务，这是中国在航天领域迈出的具有重要意义的一步，意味着中国在导航技术方面拥有更大的自主权和独立性。

韩联社报道称，北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务，使中国在卫星导航领域实现独立自主。法国《费加罗报》网站也刊文称，北斗三号全球卫星导航系统的建成是一项真正的成就，中国拥有自主可控的定位导航体系，技术上实现了独立自主。法国商业调频电视台网站报道称，北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务，意味着中国拥有了自己的全球卫星导航系统。中国在脚踏实地地推进技术创新，这一点也体现在中国拥有越来越多全球领先的数字技术公司。

北斗系统在和平利用外太空、参与联合国空间活动国际合作方面作出巨大贡献。“目前，全世界一半以上的国家都已开始使用北斗系统，这是中国对世界的重要贡献。”“中东在线”新闻网撰文指出，北斗三号全球卫星导航系统完全由中国自主创新研发，其全面建成并开通服务，标志着中国航天事业迈出重要步伐，彰显了中国一流的科研实力，展现了令人惊叹的中国技术成就。文章认为，北斗三号全球卫星导航系统性能可靠，可为全球用户提供高质量服务。

南非独立传媒网站报道认为，北斗三号全球卫星导航系统技术更为先进。目前，许多参与共建“一带一路”的国家和地区已从这一系统中受益。全球已有120余个国家和地区使用北斗系统。

2018年，北斗系统首个海外中心在突尼斯建成。尼日利亚《黎明报》刊文称，该中心的建成加强了非洲与中国在卫星导航领域的合作。北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务，不仅将促进非洲国家发展、深化非中互利合作，也将推动全球经济社会发展。

（本报记者李锋、肖新新、林芮、刘军国、马菲、张光政、刘玲玲、姜波、黄培昭、万宇、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 03 版）

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