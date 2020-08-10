拓展合作领域 助力经济发展（患难见真情 共同抗疫情）

今年是中国和新加坡建交30周年。在共抗疫情过程中，中新两国政府和各界互施援手，守望相助。抗疫合作成为中新关系新亮点，为中新全方位合作伙伴关系增添了重要内涵。新加坡前交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明表示：“在抗疫的艰难时刻，强有力的合作证明了新中两国牢固的友谊。新方期待与中方共同努力，进一步提升两国关系。”

“新中‘快捷通道’已成为一个可参考的模式”

今年6月，中国和新加坡率先开通“快捷通道”，为两国必要人员往来提供保障。新加坡资源开发公司金鹰集团主席顾问黄进平是首批通过“快捷通道”获得赴华签证的申请者之一。他表示，申请仅4天后他就拿到签证，第二天便飞往江苏南京洽谈投资项目。“要推动投资，特别是大型项目的落地，还是要到当地去看、去谈、去交流。‘快捷通道’对我们来说是雪中送炭。”

新加坡工商联合总会所做的一项调查显示，在当前环境下，国际旅行禁令已成为众多跨国公司开展海外业务的最大挑战。在拥有海外业务的新加坡企业中，有46%的企业在中国开展业务。“快捷通道”的开通极大地方便了这些企业继续拓展对华业务。新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰表示：“‘快捷通道’是新中两国恢复商务往来的积极开端，促进了人员往来和供应链的畅通，有助于推动双方经济复苏。”

中国是首个与新加坡建立“快捷通道”的国家。新加坡驻华大使吕德耀表示，两国率先建立人员往来的“快捷通道”，体现了长期沉淀的相互理解和友谊，这与30年来双边良好关系密不可分。“新中‘快捷通道’已成为一个可参考的模式，为新加坡同东盟、东北亚、大洋洲和欧洲等地区重启人员往来提供了示范。”

“陆海新通道比传统路线运输快两周，具有显著优势”

中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的“国际陆海贸易新通道”（简称陆海新通道）以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃、青海、新疆等西部省区为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西北部湾通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。疫情防控期间，陆海新通道成为中新食品和医疗物资流通的重要保障。

新加坡肉商联合会委员会成员魏况戎在中国从事食品贸易超过20年。今年，他与合伙人新成立一家食品贸易公司，从世界各地采购肉制品至新加坡销售。魏况戎认为，物流网络对贸易商至关重要。“时间就是金钱。陆海新通道比传统路线运输快两周，具有显著优势。”

“陆海新通道正在东南亚和中国中西部的贸易往来与互联互通中扮演重要角色，双方货物流量在疫情期间不减反增。”新加坡贸工部副常任秘书吴鹏毅举例说，一批产自重庆忠县的25吨鲜橙“忠橙”3月通过陆海新通道运抵新加坡。4月下旬，重庆商家再次通过陆海新通道向新加坡捐赠了13吨“忠橙”及其他食品物资。

新加坡经济高度依赖全球市场，民众所需食品近九成从超过170个国家和地区进口，陆海新通道有力地保障了新加坡的食品供应安全。“成都和重庆地区有很多可供新加坡和东南亚采购的农业产品，特别是蔬菜和水果。新加坡可利用陆海新通道进一步增加食品采购。”新加坡轻资产公司总经理陈泗棕说。

今年5月，中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会（JIC）第五次会议以视频会议形式召开。会议见证了8个合作谅解备忘录的签署，一半涉及食品贸易。JIC新方联合主席、新加坡人力部长杨莉明表示，新中通过陆海新通道强化贸易和供应链的韧性，促进食品和医疗产品等必要商品的畅通，有力支持了应对疫情工作。

在中新双方的共同努力下，陆海新通道国际铁海联运班列今年上半年共开行386列，其中上行班列188列，下行班列198列。自2017年9月正式开通运营至今年6月30日，陆海新通道目的地已覆盖全球92个国家和地区的234个港口。

中国驻新加坡大使洪小勇认为，陆海新通道是近年来中新共建“一带一路”合作的一张亮眼名片，具备巨大发展潜力。通道发挥的示范效应，能带动更多国家和地区参与合作。

“双方合作不仅有量的提升，更有质的飞跃”

今年6月，深圳与新加坡的智慧城市合作迈出重要一步。双方在数字联通、创新创业、人才交流发展三大支柱领域深化合作，签署了8份谅解备忘录。

该倡议的联合执委会新方联合主席、新加坡通讯及新闻部常任秘书杨颖仪认为，智慧城市合作不仅能联通商业生态系统，也进一步加强新加坡与深圳地方企业及民众之间的联系。她表示，两地还能连通东南亚与粤港澳大湾区，通过优势互补，成为推动本区域数字经济发展的“共同引擎”。洪小勇表示，中新两国合作项目从最初的苏州工业园区和天津生态城，到今天的重庆项目和新加坡—深圳智慧城，“双方合作不仅有量的提升，更有质的飞跃”。

随着全球产业链供应链的新发展，中新携手开拓第三方市场迎来新机遇。新加坡贸工部长陈振声表示，中国近年来对外投资额已经超过对内投资额。在新中苏州工业园区成功的基础上，新中两国几年前就开始探讨在第三国设立工业园，这方面的合作潜能将不断得到提升。“中国正在进一步加大开放力度。新加坡要探讨和把握机会，发挥我们在金融、法律和物流方面的优势，做中国可信赖、有效率的合作伙伴。”

对于中新未来合作，吕德耀表示，新加坡正与中国在诸多领域进行合作，包括三个政府间合作项目等。未来，应继续推进这些项目以结出更多果实。新加坡将持续关注中国最新发展，不断拓展新的合作领域。

（本报曼谷8月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 03 版）

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