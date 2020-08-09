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《相对论》再对话郭杰瑞丨连线当天，美国发布微信“禁令”

2020年08月09日22:25  来源：央视新闻客户端
 

　　日前，身在纽约的美国视频博主郭杰瑞，发布了一条美国用户如何看待特朗普要制裁TikTok的视频，引发广泛关注。

　　央视新闻记者庄胜春曾在6月初对话郭杰瑞——《相对论》之《远隔重洋，一起说说话》。整整两个月后的8月7日，两人相约，再谈国家关系紧张之时，普通人如何相处。

　　就在对话当天，特朗普签署行政命令，将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及微信母公司腾讯进行交易。对话，从这个“坏消息”开始。

　　△视频丨《相对论》再对话郭杰瑞：连线当天，美国发布微信“禁令”

　　 再对话当天：“真的禁了！”

　　庄胜春：我这儿还有上一次连线的海报——远隔重洋，一起说说话。现在回想起这段采访，你印象最深的是什么？

　　郭杰瑞：我们讲了“眼睛”的事，比如美国人用“美国人的眼睛”看中国，但可能没办法去中国，因此有很多误会。还聊了疫情，中国已经好了很多，但是美国还是有很大的问题。

　　庄胜春：上次我们挺大的收获就是加了微信，没事可以聊聊天。但是今天，就像你给我发的消息：“特朗普真的禁了！”不知道我们以后还能不能再用微信聊天。

　　郭杰瑞：我真的不知道，这个新闻真的很不好，怕有很大的影响。所以我要跟大家先说，我是美国人，我真的爱我的国家，我想要我们的领导、政府好，但我觉得现在的不好。有可能以后我们还可以用微信聊天，但是我有点担心不能用微信支付了。

　　他们说禁令是因为“国家紧急状态”，其实我们的“紧急状态”跟微信、TikTok无关，而是因为疫情。为什么他们不解决这个问题，还要管其它事情？

　　 新学成语：“井底之蛙”

　　庄胜春：他们说，微信和TikTok对美国国家安全构成重大威胁。

　　郭杰瑞：我觉得不会（构成威胁）。美国政客为了让很多人帮他们投票，就说世界上有一个敌人。特朗普跟大家说这个App对我们国家不好，就可以说，“不要着急，我会保护大家”。

　　庄胜春：我看到你的视频里，有人说特朗普对TikTok动手，是因为用户们预约竞选集会的门票后故意不去，导致会场人很少。你认同吗？

　　郭杰瑞：我采访的很多人都说到门票的事。特朗普说有很多人要来参加我的活动，但是只有几千人去。很多人在笑他，他特别生气。我觉得这是一个原因，他怕TikTok用户影响大选。另一方面，他说TikTok或其他中国公司是美国的敌人，禁用TikTok对美国好。

　　庄胜春：大家真的相信吗？

　　郭杰瑞：我觉得年轻人不会。但我最近学到一个成语——“井底之蛙”。我觉得美国有很多“井底之蛙”。在Twitter上搜索中国，可能会出现很多负面声音，但是在TikTok上搜索中国或其他国家，就很多元化。年轻人喜欢看不一样的东西，比如一个国家的文化、菜肴、语言，他们也会学到不一样的东西。TikTok让大家看到真正的中国。我真的很开心，可能没办法让美国老人开放，但是美国年轻人已经开放了。

　　庄胜春：也有一些网友说，你选的都是TikTok用户，为什么不采访一些反面的声音？

　　郭杰瑞：拍这个视频，是为了给大家看看TikTok用户的想法，他们真的很在乎这个平台。所以我要给大家看看TikTok有机会可以抗争。

　　△视频丨特朗普要制裁TikTok！郭杰瑞街访美国用户怎么看？

　　 爱拍生活，但回避不开政治

　　庄胜春：有些网友会说，挺想念杰瑞拍那些美食，可不可以不要拍、不要聊这些敏感、政治化的东西。

　　郭杰瑞：我看到过这些声音。我想要拍一些生活化的视频，但是现在在美国完全不说政治有点难。因为我们有疫情，有种族问题，我们的经济不好，和很多其他国家的关系不好……这些政治化的、敏感的东西，在很多方面影响着我们的生活。我前段时间想拍一个黄金汉堡，结果就有游行来了。希望美国大选以后，我可以拍更多关于生活的视频。

　　庄胜春：可能性大吗？

　　郭杰瑞：我希望。

　　庄胜春：我也是。上一次咱们俩聊天，主题词是抗议和疫情，这一次是禁令、领馆关门，都没有好消息。聊点轻松的，上次你说离开中国最想念的是美食，现在又过了两个月，最想念的是什么？

　　郭杰瑞：朋友，还有生活。我喜欢待在中国，这次离开已经7个月了，可能得明年春天，也可能是需要等疫苗来了，才可以再去。之前，基本上我一年会来中国几次，每一次都会待几个星期。一边看美国，一边看中国，我喜欢这种生活。

　　 “从井里出来”

　　庄胜春：上一次我们聊到国家之间关系不好时，普通人应该怎么相处，都觉得应该多交流。两个月过去，据你在美国的了解，大家对中国的想法，会不会还不如两个月前？

　　郭杰瑞：有太多误会。很多美国年轻人在TikTok看到了真正的中国和在中国的生活，但是很多老人看新闻的时候就会认为中国是敌人，支持特朗普禁用TikTok和微信。所以我觉得还是需要年轻人多了解中国，中国不是我们的敌人。

　　庄胜春：你会担心中国的年轻人、或者中国人，对美国有更多的敌意吗？

　　郭杰瑞：中国年轻人对美国的了解，比美国年轻人对中国的了解要多。可能因为中国年轻人学习英语、看我们的电影，知道我们的生活。但是美国大部分年轻人都不会讲中文。他们看过一些电影，但是这个有点不够。

　　庄胜春：缺乏方式去真正了解中国。你听说过“乒乓外交”吗？

　　郭杰瑞：听过听过。

　　△“乒乓外交”资料图。

　　庄胜春：也许现在我们需要新的“乒乓外交”。

　　郭杰瑞：对！我们要想一想可以做什么。我觉得这样的比赛很有用，最好多一些，可能因为疫情有点难。但是我们知道，我们都是人，都需要一样的东西，要和平，要过好的生活，吃好吃的东西，相同之处要比不同多。如果一个美国“井底之蛙”去中国，我觉得他会“从井里出来”。有些朋友去了一次中国，回来后会说中国很不一样。

　　庄胜春：但是现在因为疫情来不了，没法创造更多的渠道加深了解。也许“视频外交”或“聊天外交”也行。

　　郭杰瑞：对，我们真的要想到一个办法，真的很重要。

　　庄胜春：上次聊天是两个月前，咱们约定，过两个月再聊一次怎么样？

　　郭杰瑞：好的，可以啊。

　　庄胜春：就是不知道再过两个月，会发生什么？

　　郭杰瑞：对，两个月以后，可能我们可以聊，为什么这两个月美国和中国的关系进步了这么多，还有疫情已经结束了。

　　庄胜春：希望可以聊这些开心的事情。

　　郭杰瑞：对，High Five。

　　庄胜春：Give me five。

　　庄胜春：借用你的结束语，那我们现在走吧。

　　郭杰瑞：好，那我们现在走吧。

　　 【回顾】6月9日《相对论》第一次对话郭杰瑞>>相对论Vol.4对话郭杰瑞丨“美国眼睛”里的中国与世界

　　“相同之处，要比不同多。”

　　总监制丨杨华

　　监制丨王姗姗 张鸥

　　制片人丨庄胜春 汪洁

　　记者丨庄胜春

　　技术丨夏文

　　剪辑丨王子桐 吕俊树

　　编辑丨孟柯言 王洪春

(责编：曹昆)
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