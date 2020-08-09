柬埔寨商业大臣：柬中自贸协定将深化两国经贸投资合作

新华社金边8月8日电（记者毛鹏飞 高炳南）柬埔寨商业大臣潘索萨日前接受中国媒体联合书面采访时表示，柬中自贸协定将进一步推动两国发展更紧密的经贸投资合作关系。

中国和柬埔寨7月20日共同宣布完成双边自由贸易协定谈判。潘索萨指出，该协定对柬埔寨经济意义重大，它将扩大柬埔寨产品在中国的市场准入，促进柬埔寨产品和市场多样化，减少对一些贸易伙伴的过度依赖。该协定也契合柬埔寨工业发展政策和“四角战略”的政策方向。

潘索萨说，中国作为世界经济大国，在原材料、生产力、劳动力、基础设施、经济多元化和教育等方面具有众多优势。“这些都是中国经济蓬勃发展的因素，柬埔寨将中国视为经济发展的榜样。”

潘索萨指出，该协定有助于加快柬埔寨基础设施项目包括“一带一路”项目的发展。柬埔寨从共建“一带一路”框架下的柬中合作中收获良多，从基础设施建设、互联互通发展到贸易和旅游，“一带一路”建设为柬埔寨经济作出了重要贡献。西哈努克港经济特区和金边至西哈努克港高速公路等“一带一路”项目是鲜活的例子，展示了“一带一路”如何通过改善交通和物流帮助柬埔寨加强工业发展、推动出口多元化。

潘索萨特别指出，新冠疫情困难时期，柬中两国团结务实，共同抗击疫情，推动经济复苏。柬中互帮互助的行动体现了两国患难与共的真挚友谊。

潘索萨说，疫情不仅夺去了许多人的生命，也扰乱了地区和全球供应链。尽管中国受到疫情严重冲击，但中国为稳定本国产业链和供应链所作的努力值得称赞。中国通过有效措施和及时应对遏制了病毒蔓延，同时保持了产业链稳定和畅通。这些努力帮助东盟、特别是柬埔寨，减轻了疫情对经济的冲击。

潘索萨表示，柬埔寨多次重申对区域和全球一体化的坚定支持。近期保护主义和单边主义抬头，损害多边贸易体系，损伤各方互信，将增加贸易的不确定性。在这种情况下，中国通过包括共建“一带一路”在内的多种举措推动世界经济开放发展，为全球贸易流动作出了重要贡献。

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