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黎巴嫩真主党否认在港口仓库储存军火

2020年08月09日08:36  来源：新华网
 

　　黎巴嫩真主党7日否认在首都贝鲁特港口仓库储存军火，呼吁彻查港口大爆炸事件。

　　在一次电视讲话中，黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉说，4日爆炸发生后，一些政治派别和地区势力试图往真主党身上泼脏水，暗示真主党在港口仓库储存军火，“我坚决否认真主党在港口任何仓库内存放导弹或其他武器”。

　　纳斯鲁拉呼吁对爆炸事件展开公正调查，严厉追究相关人员的责任。

　　纳斯鲁拉提出质疑，责问有关部门为何容许大量硝酸铵长期储存在港口仓库，“就算这次是有人故意发动袭击，但如果这批硝酸铵确实在仓库储存这么多年，那么爆炸起因部分归咎于（某些人的）玩忽职守和腐败”。

　　纳斯鲁拉说，4日爆炸是“一次非同寻常的事件”，需要各方团结一致、冷静应对。他对多国驰援黎巴嫩表示称赞和感激。

　　黎巴嫩总统米歇尔·奥恩7日在总统府告诉媒体记者，不排除贝鲁特港口仓库爆炸是“外部袭击”导致的可能，今后调查将集中于爆炸是疏忽大意、纯属意外还是导弹或炸弹外部介入的结果。

　　一些人呼吁对贝鲁特港口仓库爆炸事件展开国际调查，奥恩7日拒绝这一提议，认为让其他国家插手调查会“冲淡真相”。

　　黎巴嫩多名官员和知情人士告诉媒体记者，大约2700吨硝酸铵自2014年起便存放在贝鲁特港口区仓库内，距离居民区不到100米，过去6年来多次有人发出预警。

　　贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，截至7日已造成154人死亡、约5000人受伤，另有数十人下落不明。爆炸造成约30万民众无家可归。联合国儿童基金会估计，这些流离失所者中包括大约8万名儿童。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)
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