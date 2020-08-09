贝鲁特粮仓被毁　联合国要向黎巴嫩运粮

世界粮食计划署7日说，将向黎巴嫩运送小麦和面粉等粮食，以应对黎巴嫩首都贝鲁特港口区大爆炸可能造成的粮食短缺。

大爆炸发生以前，国内金融危机和新冠疫情已经冲击黎巴嫩粮食供应。全国唯一一座位于港口的大型粮仓在爆炸中被毁，引发对黎巴嫩粮食安全的担忧。

【难以替代】

世界粮食计划署一名发言人在记者会上说，这一联合国机构担心大爆炸“将加剧（黎巴嫩）本已严峻的粮食安全状况”。

除运送粮食，世界粮食计划署还准备向黎巴嫩提供后勤等方面支持。

贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，截至7日造成至少154人死亡、5000多人受伤，另有数十人失踪。据信为粮仓的一栋白色大楼在爆炸中被毁，大量粮食散落在建筑物周围，不过大楼没有坍塌。

多家媒体报道，黎巴嫩所需大约80%的粮食需要进口，被毁粮仓是黎巴嫩唯一一座位于港口的大型粮仓，能够储存全国大约85%的储备粮。

黎巴嫩官员先前说，由于贝鲁特港口区粮仓被毁，政府将让运送粮食的船改道至港口城市的黎波里和赛达卸货。

不过，农业企业家穆萨·胡里告诉法新社，的黎波里和赛达没有大型粮仓，“没有地方像贝鲁特港一样能够24小时从船上和粮仓装卸粮食”。他说，在的黎波里和赛达等较小的港口卸货需要更长时间、更高成本。

联合国粮食及农业组织驻黎巴嫩代表莫里斯·萨阿德告诉路透社记者，黎巴嫩有不少私营小型存粮仓库，“但就粮仓而言，那（被毁的）是唯一一个大型粮仓”。

多国已向黎巴嫩伸出援手，但贝鲁特港是黎巴嫩进口物资的主要门户，在爆炸后运营几乎完全瘫痪。

【雪上加霜】

对不少黎巴嫩人来说，面包是三餐不可或缺的食物。他们担心粮仓被毁将造成食品价格上涨，生活变得更加困难。

法新社报道，大爆炸发生一天后，数百名民众涌入贝鲁特哈姆拉街区一家面包房囤购面包。“全卖光了，”店员海德尔·穆萨维说，“所有人都买5袋而不是1袋。”

“面包是穷人吃饱的唯一办法，”他说，“我们可不会坐在那里，用刀和叉吃牛排。”

黎巴嫩连锁企业“伍登面包房”的首席执行官加桑·布哈比卜告诉法新社记者，当看到被毁粮仓周围大量粮食与灰尘、瓦砾和水泥混在一起时，“我们开始恐慌”。

“我们已经在艰难处理小麦和面粉不足的问题，”布哈比卜说，“面粉厂没有足够原料，或者因为缺乏燃料难以运转。”

即便在爆炸前，“伍登面包房”的50家店铺仅能获得每日所需70吨面粉的三分之二，“现在，我们的中央厨房更没法生产足够产品来填满货架，”布哈比卜说。

黎巴嫩经济和贸易部长拉乌尔·尼迈5日强调，当前国内“没有粮食危机”，全国储备的粮食仍够维持将近一个月，政府将进口更多粮食。

农业企业家胡里部分同意这一说法，认为国内不会立即出现粮食短缺，但预计“大量问题”将在今后数月显现。

“朵拉磨坊”负责人阿尔斯兰·希诺告诉法新社记者，不少面粉企业已经算过账，的黎波里距离黎巴嫩大约80公里，从的黎波里将货物运到黎巴嫩，每吨货物需要额外花费6美元。

“谁来掏这笔钱？我们吗？”他问道。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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