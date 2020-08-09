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综合消息：多国专家学者认为合作是中美两国唯一正确选择

2020年08月09日08:34  来源：新华网
 

　　新华社北京8月8日电　综合新华社驻外记者报道：多国专家学者表示，中美作为两个大国，拥有广泛的共同利益，合则双赢，斗则双输，合作是双方唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。

　　国务委员兼外交部长王毅日前接受新华社专访时表示，中美作为世界上最大的两个经济体，理应坚持平等互惠，以合作而不是脱钩来推动两国关系的发展，并为这个世界承担起应尽的责任。

　　联合国商务理事会前副主席约翰·艾伦表示，作为一名终生倡导密切美中关系的美国人，他为40多年来两国共同取得的成功由衷高兴，同时对美方用负面语言描述中国感到痛心。“我一直非常欣赏中国人常说的‘和则两利，斗则俱伤’”。中美之间的“利”一定是来自两国之间的密切合作。两国一旦进入敌对状态，不仅危害两国和两国人民，还会危及整个世界。

　　波兰前驻上海总领事塞尔韦斯特·沙法什说，完全同意并支持中方对所谓“美国对华接触政策失败”论调的反对意见。美国一些政客持续挑衅中国，希望他们能尽快停止这种愚蠢行为，集中精力解决好国内存在的严重而紧迫的问题。

　　韩国韩中城市友好协会会长权起植说，中美两国本应共同致力于世界和平、稳定与繁荣，但美国政府却粗暴对待中美关系，与时代潮流背道而驰，是不会成功的。在过去40多年，正是在相互尊重的基础上，中美关系才取得了长足发展。

　　缅甸战略与国际问题研究所联合秘书长钦貌林说，当前世界面临一系列挑战，各国需要精诚团结共同应对。冷战思维非常危险，应该摒弃。他赞同王毅提出的为中美关系树立清晰框架的4点建议，希望美方能予以积极回应。

　　巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长费尔哈特·阿西夫说，美国政府向中国推卸责任的做法、咄咄逼人的单边行动以及外交施压，无不将美方的冷战思维暴露无遗。对于全球发展进步而言，“新冷战”会是一场灾难。

　　阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，中美之间当前的摩擦和冲突完全是由美国单方面挑起的，对中美关系、对世界发展都有负面影响。

　　以色列前外交官、以色列海法大学副教授哈洛姆·希尔曼说，中美在经济领域“脱钩”几乎是不可能的，应该避免地缘政治中的零和博弈。

　　叙利亚中国问题专家阿姆鲁·梅克达德说，中美关系持续紧张，责任完全在美方。一些美国政客无视国际规则，不顾中美长期以来建立的互信与合作，试图通过打压中国来掩盖自身治理的失败。这充分暴露了美国的霸权主义和单边主义本质。（参与记者：王建刚、陈序、陆睿、车宏亮、张东强、李浩、倪瑞捷、尚昊、陈文仙、郑一晗）

(责编：于洋、杨牧)
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