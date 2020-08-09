日本新增确诊病例高企 研究发现变异新冠病毒

新华社东京8月8日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至8日20时（北京时间8日19时），日本当日新增新冠确诊病例1565例，连续两天单日新增病例超过1500例。另据日媒当天报道，该国最新研究发现，6月中旬以来日本出现了变异后的、具有新型基因序列的新冠病毒。

统计数据显示，日本累计确诊47464例，累计死亡1042例。东京都8日新增确诊病例429例，累计确诊15536例。当天新增确诊病例较多的还有大阪府178例、爱知县177例、福冈县150例、神奈川县128例。当天，日本47个都道府县中共有39个报告了新增确诊病例；冲绳驻日美军通报了7例新增确诊病例，累计确诊病例达310例。

据《读卖新闻》当天报道，日本国立感染症研究所最新研究发现，6月以来在日本扩散的新冠病毒是变异后的、具有新型基因序列的新冠病毒。研究称，今年3月起日本疫情扩大，主要是由欧洲相关基因序列的新冠病毒导致，但在5月下旬已暂时平息。6月中旬起，以东京为中心出现了具有新型基因序列的新冠病毒，并向全国各地扩散。目前日本国内大量增加的确诊患者大都属于这种变异后新冠病毒的感染者。

日本厚生劳动省8日统计显示，日本确诊病例中已有31307人出院或结束隔离，通过聚合酶链式反应（PCR）方式检测人数累计约98.6万，较前一日增加约2.4万人。

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